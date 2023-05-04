Українцям спростували небезпечний міф про ВІЛ-інфекцію: дізнайтеся всю правду

Інфекція на ВІЛ не нова та давно вивчена лікарями та вченими, але навіть попри це навколо неї досі існує багато міфів. Це може негативно впливати на сприйняття ВІЛ-позитивних людей і їхнє життя загалом. Крім того, ВІЛ-інфекцію можна стримувати та лікувати.
Про це розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.
Це не правда. ВІЛ не передається через дотик, сльози, слину, піт або сечу.
Якщо людина ВІЛ-позитивна, ви можете її обійняти або поцілувати, потиснути їй руку, перебувати в одному приміщенні, користуватися спільними побутовими речами на кшталт столових приладів, спортивного інвентарю тощо.
ВІЛ передається тільки через обмін такими тілесними рідинами з ВІЛ-інфікованим: кров, грудне молоко та фізіологічні виділення зі статевих органів.
Жінки можуть народити повністю здорову дитину. Єдине, варто спостерігатись у лікаря та отримувати призначене лікування. Тому якщо вірус у матері перебуває в пригніченому стані, то цілком імовірно, що дитина народиться здоровою.
ВІЛ-позитивним жінкам можна народжувати дітей (фото: Freepik)
Народна медицина не допоможе проти ВІЛ-інфекції. Через виникнення цього міфу з'явилися занадто сумнівні та навіть небезпечні методи лікування.
Наприклад, "очищення незайманою", який виник у країнах Африки. Вірили, що секс зі цнотливою дівчиною нібито може вилікувати від ВІЛ. Це призвело до неодноразових випадків зґвалтування юних дівчаток і навіть новонароджених дітей. У результаті багато з них інфікувалися захворюванням.
Для того, щоб громадяни не вдавалися до народних методів лікування та припиняли вірити у міфи, ВІЛ-позитивні українці можуть отримати безкоштовні медичні послуги:
Отримувати ці медичні послуги, а також антиретровірусні препарати безоплатно можна в тих лікарнях, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією (та підозрою на ВІЛ)".
Звернутись до лікарні можна навіть без направлення.
Раніше ми розповідали, який народний метод лікування є небезпечним для дітей.
А ще писали, в які міфи про грудне вигодовування не варто вірити.