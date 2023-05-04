Українцям спростували небезпечний міф про ВІЛ-інфекцію: дізнайтеся всю правду

Популярні міфи про ВІЛ

ВІЛ передається повітряно-крапельним шляхом

Це не правда. ВІЛ не передається через дотик, сльози, слину, піт або сечу.

Якщо людина ВІЛ-позитивна, ви можете її обійняти або поцілувати, потиснути їй руку, перебувати в одному приміщенні, користуватися спільними побутовими речами на кшталт столових приладів, спортивного інвентарю тощо.

ВІЛ передається тільки через обмін такими тілесними рідинами з ВІЛ-інфікованим: кров, грудне молоко та фізіологічні виділення зі статевих органів.

Мати обов'язково заразить новонароджену дитину

Жінки можуть народити повністю здорову дитину. Єдине, варто спостерігатись у лікаря та отримувати призначене лікування. Тому якщо вірус у матері перебуває в пригніченому стані, то цілком імовірно, що дитина народиться здоровою.

ВІЛ-позитивним жінкам можна народжувати дітей (фото: Freepik)

ВІЛ можна вилікувати народною медициною

Народна медицина не допоможе проти ВІЛ-інфекції. Через виникнення цього міфу з'явилися занадто сумнівні та навіть небезпечні методи лікування.

Наприклад, "очищення незайманою", який виник у країнах Африки. Вірили, що секс зі цнотливою дівчиною нібито може вилікувати від ВІЛ. Це призвело до неодноразових випадків зґвалтування юних дівчаток і навіть новонароджених дітей. У результаті багато з них інфікувалися захворюванням.

Як отримати безкоштовне лікування проти ВІЛ

Для того, щоб громадяни не вдавалися до народних методів лікування та припиняли вірити у міфи, ВІЛ-позитивні українці можуть отримати безкоштовні медичні послуги:

тестування на ВІЛ та післятестове консультування

необхідні лабораторні дослідження

аналіз крові дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів

медичний нагляд, призначення антиретровірусної терапії, видача препаратів, моніторинг побічних реакцій

медичний нагляд дітей, народжених від ВІЛ-позитивних жінок, на період від народження до 18 місяців, до встановлення або виключення діагнозу ВІЛ

консультування членів сім'ї пацієнтів щодо профілактики, консультування з питань планування сім'ї

профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини

проведення медикаментозної постконтактної профілактики особам, які не пізніше 72 годин після ризикованого контакту щодо інфікування ВІЛ звернулися до лікаря

Отримувати ці медичні послуги, а також антиретровірусні препарати безоплатно можна в тих лікарнях, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією (та підозрою на ВІЛ)".

Звернутись до лікарні можна навіть без направлення.