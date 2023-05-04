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Українцям спростували небезпечний міф про ВІЛ-інфекцію: дізнайтеся всю правду

Як отримати безкоштовне лікування на ВІЛ (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Інфекція на ВІЛ не нова та давно вивчена лікарями та вченими, але навіть попри це навколо неї досі існує багато міфів. Це може негативно впливати на сприйняття ВІЛ-позитивних людей і їхнє життя загалом. Крім того, ВІЛ-інфекцію можна стримувати та лікувати.

Про це розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.

Популярні міфи про ВІЛ

  • ВІЛ передається повітряно-крапельним шляхом

Це не правда. ВІЛ не передається через дотик, сльози, слину, піт або сечу.

Якщо людина ВІЛ-позитивна, ви можете її обійняти або поцілувати, потиснути їй руку, перебувати в одному приміщенні, користуватися спільними побутовими речами на кшталт столових приладів, спортивного інвентарю тощо.

ВІЛ передається тільки через обмін такими тілесними рідинами з ВІЛ-інфікованим: кров, грудне молоко та фізіологічні виділення зі статевих органів.

  • Мати обов'язково заразить новонароджену дитину

Жінки можуть народити повністю здорову дитину. Єдине, варто спостерігатись у лікаря та отримувати призначене лікування. Тому якщо вірус у матері перебуває в пригніченому стані, то цілком імовірно, що дитина народиться здоровою.

ВІЛ-позитивним жінкам можна народжувати дітей (фото: Freepik)

  • ВІЛ можна вилікувати народною медициною

Народна медицина не допоможе проти ВІЛ-інфекції. Через виникнення цього міфу з'явилися занадто сумнівні та навіть небезпечні методи лікування.

Наприклад, "очищення незайманою", який виник у країнах Африки. Вірили, що секс зі цнотливою дівчиною нібито може вилікувати від ВІЛ. Це призвело до неодноразових випадків зґвалтування юних дівчаток і навіть новонароджених дітей. У результаті багато з них інфікувалися захворюванням.

Як отримати безкоштовне лікування проти ВІЛ

Для того, щоб громадяни не вдавалися до народних методів лікування та припиняли вірити у міфи, ВІЛ-позитивні українці можуть отримати безкоштовні медичні послуги:

  • тестування на ВІЛ та післятестове консультування
  • необхідні лабораторні дослідження
  • аналіз крові дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів
  • медичний нагляд, призначення антиретровірусної терапії, видача препаратів, моніторинг побічних реакцій
  • медичний нагляд дітей, народжених від ВІЛ-позитивних жінок, на період від народження до 18 місяців, до встановлення або виключення діагнозу ВІЛ
  • консультування членів сім'ї пацієнтів щодо профілактики, консультування з питань планування сім'ї
  • профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини
  • проведення медикаментозної постконтактної профілактики особам, які не пізніше 72 годин після ризикованого контакту щодо інфікування ВІЛ звернулися до лікаря

Отримувати ці медичні послуги, а також антиретровірусні препарати безоплатно можна в тих лікарнях, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією (та підозрою на ВІЛ)".

Звернутись до лікарні можна навіть без направлення.

Раніше ми розповідали, який народний метод лікування є небезпечним для дітей.

А ще писали, в які міфи про грудне вигодовування не варто вірити.

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лікаріздоровяміфиВИЧ