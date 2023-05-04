RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам опровергли опасный миф о ВИЧ-инфекции: узнайте всю правду

Как получить бесплатное лечение на ВИЧ (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Инфекция ВИЧ не новая и давно изучена врачами и учеными, но даже несмотря на это вокруг нее до сих пор существует много мифов. Это может негативно влиять на восприятие ВИЧ-положительных людей и их жизнь в целом. Кроме того, ВИЧ-инфекцию можно сдерживать и лечить.

Об этом рассказали в Telegram-канале НСЗУ.

Популярные мифы о ВИЧ

  • ВИЧ передается воздушно-капельным путем

Это неправда. ВИЧ не передается через прикосновение, слезы, слюну, пот или мочу.

Если человек ВИЧ-положительный, вы можете его обнять или поцеловать, пожать ему руку, находиться в одном помещении, пользоваться общими бытовыми вещами типа столовых приборов, спортивного инвентаря и т. д.

ВИЧ передается только через обмен телесными жидкостями с ВИЧ-инфицированным: кровь, грудное молоко и физиологические выделения из половых органов.

  • Мать обязательно заразит новорожденного ребенка

Женщины могут родить полностью здорового ребенка. Единственное, следует наблюдаться у врача и получать назначенное лечение. Поэтому если вирус у матери находится в подавленном состоянии, то вполне вероятно, что ребенок родится здоровым.

ВИЧ-положительным женщинам можно рожать детей (фото: Freepik)

  • ВИЧ можно вылечить народной медициной

Народная медицина не поможет против ВИЧ-инфекции. Из-за возникновения этого мифа появились слишком сомнительные и даже опасные методы лечения.

Например, "очищение девственницей", возникший в странах Африки. Верили, что секс с целомудренной девушкой вроде бы может вылечить от ВИЧ. Это привело к неоднократным случаям изнасилования юных девочек и даже новорожденных детей. В результате многие из них инфицировались заболеванием.

Как получить бесплатное лечение против ВИЧ

Для того чтобы граждане не прибегали к народным методам лечения и прекращали верить в мифы, ВИЧ-позитивные украинцы могут получить бесплатные медицинские услуги:

  • тестирование на ВИЧ и послетестовое консультирование
  • необходимые лабораторные исследования
  • анализ крови детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей
  • медицинское наблюдение, назначение антиретровирусной терапии, выдача препаратов, мониторинг побочных реакций
  • медицинское наблюдение детей, рожденных от ВИЧ-положительных женщин, на период от рождения до 18 месяцев, до установления или исключения диагноза ВИЧ
  • консультирование членов семьи пациентов по профилактике, консультирование по вопросам планирования семьи
  • профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку
  • проведение медикаментозной постконтактной профилактики лицам, что не позднее 72 часов после рискованного контакта по инфицированию ВИЧ обратились к врачу

Получать эти медицинские услуги, а также антиретровирусные препараты бесплатно можно в тех больницах, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией (и подозрением на ВИЧ)".

Обратиться в больницу можно без направления.

Ранее мы рассказывали, какой народный метод лечения опасен для детей.

А еще писали, в какие мифы о грудном вскармливании не стоит верить.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікаріздоровяміфиВИЧ