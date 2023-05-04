Лікар розповіла про страшну небезпеку народного методу лікування дітей: дуже токсично

Ніколи не використовуйте спиртовий компрес при набряку на шкірі дитини. Річ у тому, що спиртовмісні компреси можуть викликати сильні опіки.

Чому спиртовий компрес небезпечний

Деякі лікарі іноді рекомендують прикладати спиртовмісні компреси на опіки. Ніколи так не робіть, тому що можете собі уявити, що буде зі шкірою, яка і так подразнена.

Також не можна обтирати дітей спиртом за підвищеної температури тіла. Спирт є дуже токсичною речовиною та здатний всмоктуватись через шкіру.

Лікар повідомила, що народні методи лікування можуть бути дуже шкідливими та небезпечними. Обов'язково консультуйтеся з лікарями перед тим, як щось робити, і обов'язково аналізуйте все, що вам говорять.

"Це нормально запитати у лікаря "для чого це призначення?". Якщо лікар вам може пояснити, і ви всі зрозуміли - значить все ок. Якщо пояснення та аргументації немає - проконсультуйтеся з кимось іншим", - написала Сікорська.

Ось до чого може призвести компрес зі спиртом (фото: instagram.com/doctor.sikorska)