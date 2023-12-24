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Українцям розвіяли міф про реабілітацію після хвороб: що варто знати

Що потрібно знати про реабілітаці в Україні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні багато пацієнтів переконані, що санаторне-курортне лікування - це те саме, що й медична реабілітація. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис НСЗУ у Facebook.

Що потрібно знати

Програма медичних гарантій покриває реабілітацію і в стаціонарі, і ту, яку можна отримати амбулаторно. Відповідно твердження про те, що в Україні немає безкоштовної реабілітації, хибне.

Оплачують послуги з реабілітації, які медичні заклади надають за пакетами "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах" та "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах". 

Якщо людина потребує реабілітації у гострому періоді, її можуть перевести з одного медзакладу до іншого.

Безоплатні послуги з реабілітації надають ті лікарні чи реабілітаційні центри, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Таких закладів 244 по всій країні, і найбільше у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та місті Київ. 

Варто також знати, що санаторно-курортне лікування не є тим самим, що й медична реабілітація.

Реабілітації потребують особи, які зазнали чи можуть зазнати обмеження повсякденного функціонування внаслідок стану здоров'я, старіння у взаємодії з їхнім середовищем.

Таку допомогу надають лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови й мовлення, протезисти-ортезисти тощо. Кожен пацієнт отримує індивідуальний реабілітаційний план.

А от санаторно-курортне лікування можна здійснювати з профілактичною, лікувальною та реабілітаційною метою. При цьому застосовують природні лікувальні фактори в умовах перебування на курорті чи лікувально-оздоровчій місцевості та в санаторно-курортних закладах.

Санаторно-курортне лікування може бути безкоштовним, але пільгові путівки на таке лікування виділяє Міністерство соціальної політики.

 

Раніше ми спростували ще один міф про те, скільки разів можна звертатися до сімейного лікаря за певний період.

Читайте також, куди скаржитися, якщо вам відмовили в безкоштовній медичній послузі.

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