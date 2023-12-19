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Вам відмовили в безкоштовній послузі в лікарні: куди потрібно скаржитися

Україна, Вівторок 19 грудня 2023 08:26
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Вам відмовили в безкоштовній послузі в лікарні: куди потрібно скаржитися Куди скаржитися на порушення прав пацієнта (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні діє медична програма, яка покриває різноманітні медичні послуги: від первинних консультацій до подальших обстежень. Проте можуть трапитися випадки порушення прав, коли пацієнтові відмовляють у наданні безкоштовних послуг.

Що робити в такому випадку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис НСЗУ у Facebook.

Алгоритм дій

Насамперед потрібно звернутися за роз'ясненнями до керівника лікарні чи власника закладу охорони здоров'я. Це може бути відповідний орган місцевої влади.

Якщо ж таке спілкування не дало результату, тоді подавайте скаргу до НСЗУ.

Строк розгляду скарги становить 30 робочих днів, відповідно до законодавства. Однак здебільшого розгляд займає не більше десяти робочих днів, переконують у НСЗУ.

Щоб правильно подати скаргу, необхідно надати всю наявну інформацію про порушення прав пацієнта. Зокрема, необхідно вказати такі дані:

  • прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, дату народження (день, місяць, рік народження). У випадку написання скарги від імені третьої особи необхідно надати документи, що підтверджують ваше право представляти інтереси іншої особи.
  • дата події
  • правильна назва лікарні. Якщо є змога, додайте код ЄДРПОУ.
  • посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали, чи відмовлялася надати медичну послугу.
  • деталі ситуації, яка сталася
  • сума коштів, яку довелося витратити чи яку вимагали. За наявності додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт.
  • контакти для зв'язку. Це дуже важливо, адже інакше втрачається можливість надання відповіді й швидкої зворотної комунікації.

Які порушення можуть бути

Випадки можливих порушень:

  • вимагання коштів за надання послуг, які гарантовано Програмою медичних гарантій
  • вимагання купівлі ліків, розхідних матеріалів тощо
  • примус до сплати "благодійного" внеску до визначеної організації за вказаними реквізитами
  • вимагання такого внеску готівкою
  • неетична поведінка співробітників закладу охорони здоров'я
  • відмова у виписці е-рецепту на "Доступні ліки"

Куди подати скаргу

Подати скаргу до НСЗУ можна:

  • через електронну форму на сайті
  • за безоплатним номером 16-77
  • надіславши лист електронною поштою
  • надіславши лист звичайною поштою (проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073)
  • написавши звернення на особистому прийомі громадян

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