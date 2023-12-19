Вам відмовили в безкоштовній послузі в лікарні: куди потрібно скаржитися
В Україні діє медична програма, яка покриває різноманітні медичні послуги: від первинних консультацій до подальших обстежень. Проте можуть трапитися випадки порушення прав, коли пацієнтові відмовляють у наданні безкоштовних послуг.
Що робити в такому випадку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис НСЗУ у Facebook.
Алгоритм дій
Насамперед потрібно звернутися за роз'ясненнями до керівника лікарні чи власника закладу охорони здоров'я. Це може бути відповідний орган місцевої влади.
Якщо ж таке спілкування не дало результату, тоді подавайте скаргу до НСЗУ.
Строк розгляду скарги становить 30 робочих днів, відповідно до законодавства. Однак здебільшого розгляд займає не більше десяти робочих днів, переконують у НСЗУ.
Щоб правильно подати скаргу, необхідно надати всю наявну інформацію про порушення прав пацієнта. Зокрема, необхідно вказати такі дані:
- прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, дату народження (день, місяць, рік народження). У випадку написання скарги від імені третьої особи необхідно надати документи, що підтверджують ваше право представляти інтереси іншої особи.
- дата події
- правильна назва лікарні. Якщо є змога, додайте код ЄДРПОУ.
- посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали, чи відмовлялася надати медичну послугу.
- деталі ситуації, яка сталася
- сума коштів, яку довелося витратити чи яку вимагали. За наявності додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт.
- контакти для зв'язку. Це дуже важливо, адже інакше втрачається можливість надання відповіді й швидкої зворотної комунікації.
Які порушення можуть бути
Випадки можливих порушень:
- вимагання коштів за надання послуг, які гарантовано Програмою медичних гарантій
- вимагання купівлі ліків, розхідних матеріалів тощо
- примус до сплати "благодійного" внеску до визначеної організації за вказаними реквізитами
- вимагання такого внеску готівкою
- неетична поведінка співробітників закладу охорони здоров'я
- відмова у виписці е-рецепту на "Доступні ліки"
Куди подати скаргу
Подати скаргу до НСЗУ можна:
- через електронну форму на сайті
- за безоплатним номером 16-77
- надіславши лист електронною поштою
- надіславши лист звичайною поштою (проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073)
- написавши звернення на особистому прийомі громадян
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