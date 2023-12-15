Українцям розвіяли міф про кількість візитів до сімейнего лікаря

В Україні іноді пацієнтів можуть переконувати, ніби є певний ліміт на кількість візитів до сімейного лікаря, педіатра чи терапевта, і тому не можна звертатися "занадто часто" або "кілька разів на місяць", або "кілька разів щомісяця". Це не так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Національну службу здоров'я.

Скільки можна відвідувати сімейного лікаря

Ліміту на кількість звернень до сімейного лікаря не існує. Кількість візитів зумовлена станом здоров’я пацієнта, необхідністю отримати медпослуги на кшталт щеплення, оглядів чи консультації, необхідністю отримати рецепт на ліки тощо.

Інший міф полягає у тому, якщо пацієнт не відвідував сімейного лікаря протягом року, то дія декларації буде припинена. Ця інформація також не відповідає дійсності.

Декларація з сімейним лікарем, який працює у певному медичному закладі, діє безстроково, і не залежить від кількості звернень пацієнта. Тобто декларація залишиться в силі, поки пацієнт самостійно не змінить лікаря, або якщо лікар звільняється (але про це має попередити пацієнта медзаклад).

Де можна знайти сімейного лікаря

Знайти фахівця можна онлайн. На сайті НСЗУ є дашборд "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги". Там можна побачити перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами. А також список лікарів і кількість укладених декларацій.

Як користуватися дашбордом: