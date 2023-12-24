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Украинцам развеяли миф о реабилитации после болезней: что нужно знать

Что нужно знать о реабилитации в Украине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине многие пациенты убеждены, что санаторно-курортное лечение - это то же, что и медицинская реабилитация. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Facebook.

Что нужно знать

Программа медицинских гарантий покрывает реабилитацию и в стационаре и ту, которую можно получить амбулаторно. Соответственно, утверждение о том, что в Украине нет бесплатной реабилитации, ошибочно.

Оплачивают услуги по реабилитации, которые медицинские учреждения предоставляют по пакетам "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях" и "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях".

Если человек нуждается в реабилитации в остром периоде, его могут перевести из одного медучреждения в другой.

Бесплатные услуги по реабилитации предоставляют больницы или реабилитационные центры, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях".

Таких заведений 244 по всей стране, и больше всего в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и городе Киев.

Следует также знать, что санаторно-курортное лечение не является тем же, что и медицинская реабилитация.

Реабилитации требуют люди, подвергшиеся или могут ограничить повседневное функционирование вследствие состояния здоровья, старения во взаимодействии с их средой.

Такую помощь оказывают врачи физической и реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, терапевты речи и речи, протезисты-ортезисты. Каждый пациент получает индивидуальный реабилитационный план.

А вот санаторно-курортное лечение можно проводить с профилактической, лечебной и реабилитационной целью. При этом применяют природные лечебные факторы в условиях пребывания на курорте или в лечебно-оздоровительной местности и в санаторно-курортных учреждениях.

Санаторно-курортное лечение может быть бесплатным, но льготные путевки на такое лечение выделяет Министерство социальной политики.

 

Раньше мы опровергли еще один миф о том, сколько раз можно обращаться к семейному врачу за определенный период.

Читайте также, куда жаловаться, если вам отказали в бесплатной медицинской услуге.

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