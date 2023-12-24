Українцям розвіяли міф про реабілітацію після хвороб: що варто знати

В Україні багато пацієнтів переконані, що санаторне-курортне лікування - це те саме, що й медична реабілітація. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис НСЗУ у Facebook .

Що потрібно знати

Програма медичних гарантій покриває реабілітацію і в стаціонарі, і ту, яку можна отримати амбулаторно. Відповідно твердження про те, що в Україні немає безкоштовної реабілітації, хибне.

Оплачують послуги з реабілітації, які медичні заклади надають за пакетами "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах" та "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Якщо людина потребує реабілітації у гострому періоді, її можуть перевести з одного медзакладу до іншого.

Безоплатні послуги з реабілітації надають ті лікарні чи реабілітаційні центри, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Таких закладів 244 по всій країні, і найбільше у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та місті Київ.

Варто також знати, що санаторно-курортне лікування не є тим самим, що й медична реабілітація.

Реабілітації потребують особи, які зазнали чи можуть зазнати обмеження повсякденного функціонування внаслідок стану здоров'я, старіння у взаємодії з їхнім середовищем.

Таку допомогу надають лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови й мовлення, протезисти-ортезисти тощо. Кожен пацієнт отримує індивідуальний реабілітаційний план.

А от санаторно-курортне лікування можна здійснювати з профілактичною, лікувальною та реабілітаційною метою. При цьому застосовують природні лікувальні фактори в умовах перебування на курорті чи лікувально-оздоровчій місцевості та в санаторно-курортних закладах.

Санаторно-курортне лікування може бути безкоштовним, але пільгові путівки на таке лікування виділяє Міністерство соціальної політики.