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Виробник Storm Shadow допоможе Україні створити нову ракету NEPTUNE2

02:45 17.06.2026 Ср
2 хв
Які сучасні технології отримає проєкт завдяки новому меморандуму?
aimg Катерина Коваль
Виробник Storm Shadow допоможе Україні створити нову ракету NEPTUNE2 Фото: українська ракета "Нептун" (facebook.com/GeneralStaff.ua)
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Виробник крилатих ракет Storm Shadow - європейська компанія MBDA - підписала меморандум про співпрацю з українським підприємством "Луч" щодо розробки крилатої ракети NEPTUNE2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії MBDA.

Що передбачає угода

Меморандум про взаєморозуміння між MBDA та "Лучем" передбачає спільну роботу над інноваційними рішеннями для далекобійного ураження в рамках проєкту NEPTUNE2 - подальшого розвитку вже відомої української крилатої ракети "Нептун".

"Ця подальша співпраця з українською компанією у сфері далекобійних ударних можливостей підкреслює внесок MBDA у підтримку України", - йдеться у заяві компанії.

Хто підписав угоду

MBDA - європейський лідер у сфері складних ракетних систем, виробник крилатих ракет Storm Shadow, які вже застосовуються Україною. Компанія заявляє про наявність технологій, експертизи та міжнародних партнерств для розробки сучасних ударних систем.

"Луч" - українське підприємство зі спеціалізацією у проєктуванні, розробці та виробництві складних зразків озброєння. Саме "Луч" є розробником ракети "Нептун", яка у 2022 році потопила російський крейсер "Москва".

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Чому це важливо

Угода посилює стратегічне оборонне співробітництво між Україною та Європою і відкриває шлях до створення нового покоління далекобійних ракет європейської розробки на базі українських технологій.

Компанія Fire Point повністю завершила роботу над антибалістичною ракетою FP-7.x і вже провела випробування. Засновник компанії Штіллерман раніше заявляв, що FP-7 та FP-9 стануть українськими аналогами американських ATACMS, але вдвічі дешевшими.

Власні розробки набувають особливої ваги через дефіцит закордонних боєприпасів. Повітряні сили повідомляли про критичну нестачу ракет для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T, у деяких підрозділах боєкомплект майже вичерпаний.

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