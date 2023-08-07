Українцям розвінчали головний міф про платну стоматологію для пацієнтів, але є один нюанс
В Україні існує міф, що за стоматолога скрізь треба платити. Але це не так, існують послуги, які є безкоштовними для пацієнта.
У Національній службі здоров'я нагадали українцям, хто може розраховувати на відвідування стоматолога безплатно.
Яка стоматологія в Україні – безкоштовна
Стоматологічна допомога для дорослих безкоштовна лише невідкладна, для дітей віком до 18 років – і планова, і невідкладна.
Список безкоштовних стоматологічних послуг включає:
- стоматологічний огляд пацієнта чи пацієнтки
- проведення інструментальних досліджень у рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям (внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія)
- організація та проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей віком до 6 років відповідно до чинного законодавства
- своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування (за винятком загального знеболювання)
- надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці
- проведення хірургічних втручань при наданні ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям
Пам'ятайте, що ортодонтичні процедури та протезування завжди в Україні є платними послугами.
Ви можете подивитися, де розташовані стоматологічні поліклініки поряд з вами за цим посиланням.
Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 та запитайте контакти.
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