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Українцям розвінчали головний міф про платну стоматологію для пацієнтів, але є один нюанс

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Понеділок 07 серпня 2023 10:38
Українцям розвінчали головний міф про платну стоматологію для пацієнтів, але є один нюанс Фото: Стоматологія в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні існує міф, що за стоматолога скрізь треба платити. Але це не так, існують послуги, які є безкоштовними для пацієнта.

У Національній службі здоров'я нагадали українцям, хто може розраховувати на відвідування стоматолога безплатно.

Яка стоматологія в Україні – безкоштовна

Стоматологічна допомога для дорослих безкоштовна лише невідкладна, для дітей віком до 18 років – і планова, і невідкладна.

Список безкоштовних стоматологічних послуг включає:

  • стоматологічний огляд пацієнта чи пацієнтки
  • проведення інструментальних досліджень у рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям (внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія)
  • організація та проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей віком до 6 років відповідно до чинного законодавства
  • своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування (за винятком загального знеболювання)
  • надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці
  • проведення хірургічних втручань при наданні ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям

Пам'ятайте, що ортодонтичні процедури та протезування завжди в Україні є платними послугами.

Ви можете подивитися, де розташовані стоматологічні поліклініки поряд з вами за цим посиланням.

Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 та запитайте контакти.

Як ми раніше писали, стоматологи пояснили, яких речовин не має бути у дитячій зубній пасті.

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