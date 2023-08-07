Украинцам развенчали главный миф о платной стоматологии для пациентов, но есть один нюанс
В Украине существует миф, что за стоматолога везде нужно платить. Но это не так, существуют услуги, которые бесплатны для пациента.
В Национальной службе здоровья напомнили украинцам, кто может рассчитывать на посещение стоматолога бесплатно.
Какая стоматология в Украине - бесплатна
Стоматологическая помощь для взрослых бесплатна только неотложная, для детей до 18 лет – и плановая, и неотложная.
В список бесплатных стоматологических услуг входит:
- стоматологический осмотр пациента или пациентки
- проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям (внутриротовая рентгенография, внеротовая рентгенография)
- организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет, согласно действующему законодательству
- своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения (за исключением общего обезболивания)
- оказание неотложной медицинской помощи пациенту/пациентке
- проведение хирургических вмешательств при оказании ургентной стоматологической помощи взрослым и детям
Помните, что ортодонтические процедуры и протезирование всегда в Украине являются платными услугами.
Вы можете посмотреть, где расположены стоматологические поликлиники рядом с вами по этой ссылке.
Или позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 и спросите контакты.
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