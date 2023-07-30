Будьте обережні. Стоматологи пояснили, яких речовин не має бути у дитячій зубній пасті
Молочні зуби у діток мають тонку емаль, яку можна пошкодити навіть неякісною пастою. Саме тому батькам треба знати, які речовини мають бути у зубній пасті для малечі, а які - категорично заборонені.
Про це розповіли на медичній сторінці Sviy doc в Instagrаm.
Як правильно вибрати зубну пасту дитині
Чистити дитині зуби потрібно відразу, як вони прорізалися. Щоб це було безпечно й ефективно, вибирайте правильну щітку та зубну пасту.
Зубна паста допомагає в очищенні від нальоту та є профілактикою карієсу. У її складі мають бути фториди, активні сполуки кальцію, ксиліт. При цьому у пасті може міститись один зі згаданих компонентів, або кілька.
"Фториди - перші у списку серед інгредієнтів - захисників зубів. У складі пасти їх має бути 1000 ppm для діток 0-6 років, та 1450 ppm для діток старше 6 років", - пояснюють медики.
У складі можуть бути різні з'єднання фторидів:
- амінофториди
- натрію фторид
- монофлюорфосфат
- натрію
Вони мають різні властивості. Наприклад, фторид олова гарно допоможе чутливим зубкам.
Яких інгредієнтів не має бути у складі дитячої зубної пасти
Паста повинна мати гелеву консистенцію, щоб не пошкодити емаль молочних зубів. Для дітей від 2-ох років паста може бути низькоабразивною. На тюбику шукайте індекс RDA не більше 30.
Уважно прочитайте склад пасти. Не купуйте її, якщо у складі є наступні інгредієнти:
- натрій лаурил сульфат
- парабени
- антисептики
- антибіотики
- штучні барвники
- синтетичні підсолоджувачі
- діоксид титану
Яких правил дотримуватись при чищенні зубів дитині
До 2,5 років дитина фізіологічно не вміє спльовувати, тож дотримуйтесь простих правил, аби не нашкодити малечі. А саме:
- вибирайте пасту за віком
- у складі мають бути фториди
- шукайте пасту із написом - safe to swallow (безпечно для ковтання)
- консультуйтеся у дитячого стоматолога
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