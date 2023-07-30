Будьте обережні. Стоматологи пояснили, яких речовин не має бути у дитячій зубній пасті

Молочні зуби у діток мають тонку емаль, яку можна пошкодити навіть неякісною пастою. Саме тому батькам треба знати, які речовини мають бути у зубній пасті для малечі, а які - категорично заборонені.

Про це розповіли на медичній сторінці Sviy doc в Instagrаm .

Як правильно вибрати зубну пасту дитині

Чистити дитині зуби потрібно відразу, як вони прорізалися. Щоб це було безпечно й ефективно, вибирайте правильну щітку та зубну пасту.

Зубна паста допомагає в очищенні від нальоту та є профілактикою карієсу. У її складі мають бути фториди, активні сполуки кальцію, ксиліт. При цьому у пасті може міститись один зі згаданих компонентів, або кілька.

"Фториди - перші у списку серед інгредієнтів - захисників зубів. У складі пасти їх має бути 1000 ppm для діток 0-6 років, та 1450 ppm для діток старше 6 років", - пояснюють медики.

У складі можуть бути різні з'єднання фторидів:

амінофториди

натрію фторид

монофлюорфосфат

натрію

Вони мають різні властивості. Наприклад, фторид олова гарно допоможе чутливим зубкам.

Яких інгредієнтів не має бути у складі дитячої зубної пасти

Паста повинна мати гелеву консистенцію, щоб не пошкодити емаль молочних зубів. Для дітей від 2-ох років паста може бути низькоабразивною. На тюбику шукайте індекс RDA не більше 30.

Уважно прочитайте склад пасти. Не купуйте її, якщо у складі є наступні інгредієнти:

натрій лаурил сульфат

парабени

антисептики

антибіотики

штучні барвники

синтетичні підсолоджувачі

діоксид титану

Яких правил дотримуватись при чищенні зубів дитині

До 2,5 років дитина фізіологічно не вміє спльовувати, тож дотримуйтесь простих правил, аби не нашкодити малечі. А саме: