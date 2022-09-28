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Львівські лікарі поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому і 8 операцій

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Львів, Середа 28 вересня 2022 20:53
Львівські лікарі поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому і 8 операцій Колаж РБК-Україна: хірурги у Львові врятували 11-річного хлопчика з Харкова
Автор: Володимир Костирін

Львівські лікарі провели серію операцій та ряд високотехнологічних втручань, і врятували тяжко пораненого внаслідок російських обстрілів хлопчика з Харкова. У дитини була відновлена цілісність грудної клітки та правої легені, а також печінки, органів черевної порожнини.

Про це 28 вересня передали у "Першому медичному об'єднанні Львова" на сторінці у Facebook.

"Він грав у футбол, коли його двір росіяни обстріляли касетними бомбами. 11-річний Артем з Харкова пережив кому і вісім операцій. Хлопцеві довелося не лише хапатися за життя, а і заново вчитися ходити та рухати руками", - розповіли медики.

У юного пацієнта була відкрита мінно-вибухова травма грудної та черевної порожнини, пошкодження внутрішніх органів (легень, діафрагми та печінки) з інфекційним ускладненням.

Дитина була в комі три дні, після чого Артема через тиждень евакуювали з Харкова до львівської дитячої лікарні Святого Миколая.

Операції проводили хірурги Першого медоб'єднання Львова разом із британсько-американськими колегами.

Львівські лікарі поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому і 8 операційЛьвівські лікарі поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому і 8 операцій

Хірурги у Львові провели серію операцій, рятуючи 11-річного хлопчика, пораненого внаслідок обстрілу Харкова (фото: facebook.com/1tmolviv)

Потім хлопчика перевели до загальної палати, і з ним почали працювати реабілітологи, щоб відновити функціональність правої руки та покращити ходьбу.

"Мама хлопчика Анна радіє успіхам сина. Завдяки спільній роботі спеціалістів хлопчик знову бігає та навіть грає у футбол. А ще - сам одягається, вмивається, гуляє на вулиці", - розповіли лікарі.

Львівські лікарі поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому і 8 операційЛьвівські лікарі поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому і 8 операційЛьвівські лікарі поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому і 8 операцій

11-річний Артем після операцій під час реабілітації знову вчився ходити (фото: facebook.com/1tmolviv)

Раніше повідомлялося, що лікарі врятували 13-річного хлопчика з Лисичанська, у якого уламок снаряда пройшов через легеню.

А також ми писали про те, що медики дали друге життя 10-річному Кирилу, який постраждав, ховаючись від окупантів.

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