Українцям розповіли, чому в платіжках за газ приходять завищені суми

В Україні громадянам розповіли, якщо абонент вчасно, у визначений термін, не надав газопостачальній компанії дані про спожитий обсяг природного газу, то у такому разі підприємство визначає їх самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Нафтогаз" у Facebook .

Що необхідно робити

Часто клієнти компанії з різних причин не передають показання лічильників, тому в такому випадку цифри у платіжці можуть відрізнятися від реальних спожитих кубів "блакитного палива".

Якщо від абонента не надходять дані про обсяги спожитого газу, у такому випадку вони визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року, тому цифри "на папері" можуть відрізнятися від фактичних.

Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, клієнтам потрібно вчасно передавати покази лічильників, тобто з 28-го по 5-те число.

"Якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні незмінні показання", - попередили у "Нафтогазі".

Як можна передати показники лічильника

У газопостачальній компанії розповіли, що можна не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.

"Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК "Нафтогаз України". Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший", - йдеться в оголошенні.

Йдеться про такі способи:

чатботи у Viber, Messenger і Telegram

SMS на короткий номер 4647

через особистий кабінет

в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone),098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell)

В "Нафтогазі" зазначили, що наразі така можливість доступна виключно для клієнтів: