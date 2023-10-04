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Українцям розповіли, чому в платіжках за газ приходять завищені суми

Середа 04 жовтня 2023 10:40
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Українцям розповіли, чому в платіжках за газ приходять завищені суми Чому в платіжках за газ приходять завищені суми (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадянам розповіли, якщо абонент вчасно, у визначений термін, не надав газопостачальній компанії дані про спожитий обсяг природного газу, то у такому разі підприємство визначає їх самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Нафтогаз" у Facebook.

Що необхідно робити

Часто клієнти компанії з різних причин не передають показання лічильників, тому в такому випадку цифри у платіжці можуть відрізнятися від реальних спожитих кубів "блакитного палива".

Якщо від абонента не надходять дані про обсяги спожитого газу, у такому випадку вони визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року, тому цифри "на папері" можуть відрізнятися від фактичних.

Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, клієнтам потрібно вчасно передавати покази лічильників, тобто з 28-го по 5-те число.

"Якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні незмінні показання", - попередили у "Нафтогазі".

Як можна передати показники лічильника

У газопостачальній компанії розповіли, що можна не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.

"Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК "Нафтогаз України". Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший", - йдеться в оголошенні.

Йдеться про такі способи:

  • чатботи у Viber, Messenger і Telegram
  • SMS на короткий номер 4647
  • через особистий кабінет
  • в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone),098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell)

В "Нафтогазі" зазначили, що наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:

  • Кропивницька філія "Газмережі"
  • Дніпровська філія "Газмережі"
  • Харківська філія "Газмережі"
  • Харківська міська філія "Газмережі"
  • Криворізька філія "Газмережі"
  • АТ "Вінницягаз"
  • Житомирська філія "Газмережі"
  • АТ "Сумигаз"
  • Київська філія "Газмережі"
  • АТ "Львівгаз"
  • АТ "Дніпропетровськгаз"
  • АТ "Хмельницькгаз"
  • АТ "Миколаївгаз"
  • Донецькоблгаз
  • АТ "Івано-Франківськгаз"
  • АТ"Черкасигаз"

Раніше у Пенсійному фонді повідомляли, що українці можуть отримати пільгу на оплату за доставку та розподіл газу.

Також ми писали, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі.

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