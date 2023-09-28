Українці можуть платити за газ менше: коли надаються пільги
В Україні можна отримати пільги на оплату за доставку та розподіл газу. Знижки за "блакитне паливо" надаються, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Як зазначають у Фонді, соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком визначені постановою Кабінету Міністрів від 6 серпня 2014 року (№409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (зі змінами)).
Які передбачені соціальні нормативи для пільг на оплату послуг із постачання та розподілу природного газу
- З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - соцнорматив 3,3 куб.м на одну особу на місяць.
- З газопостачання, якщо є плита, але немає централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 5,4 "кубів" на людину на місяць.
- З газопостачання за наявності плити та газового водонагрівача - 10,5 "кубів" відповідно.
Нагадаємо, раніше у ПФУ вказували перелік пільг з оплати ЖКП, що надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі - знижка надається за абсолютно весь спожитий обсяг газу.
Крім того, раніше РБК-Україна писала, що українці можуть платити за комуналку вчетверо менше.
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