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Українці можуть платити за газ менше: коли надаються пільги

Четвер 28 вересня 2023 11:37
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Українці можуть платити за газ менше: коли надаються пільги Фото: у ПФУ розповіли про соціальні нормативи для пільг на оплату за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні можна отримати пільги на оплату за доставку та розподіл газу. Знижки за "блакитне паливо" надаються, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як зазначають у Фонді, соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком визначені постановою Кабінету Міністрів від 6 серпня 2014 року (№409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (зі змінами)).

Які передбачені соціальні нормативи для пільг на оплату послуг із постачання та розподілу природного газу

  • З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - соцнорматив 3,3 куб.м на одну особу на місяць.
  • З газопостачання, якщо є плита, але немає централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 5,4 "кубів" на людину на місяць.
  • З газопостачання за наявності плити та газового водонагрівача - 10,5 "кубів" відповідно.

Нагадаємо, раніше у ПФУ вказували перелік пільг з оплати ЖКП, що надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі - знижка надається за абсолютно весь спожитий обсяг газу.

Крім того, раніше РБК-Україна писала, що українці можуть платити за комуналку вчетверо менше.

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