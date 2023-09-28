Українці можуть платити за газ менше: коли надаються пільги

В Україні можна отримати пільги на оплату за доставку та розподіл газу. Знижки за "блакитне паливо" надаються, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Як зазначають у Фонді, соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком визначені постановою Кабінету Міністрів від 6 серпня 2014 року (№409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (зі змінами)).

Які передбачені соціальні нормативи для пільг на оплату послуг із постачання та розподілу природного газу

З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - соцнорматив 3,3 куб.м на одну особу на місяць.

З газопостачання, якщо є плита, але немає централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 5,4 "кубів" на людину на місяць.

З газопостачання за наявності плити та газового водонагрівача - 10,5 "кубів" відповідно.

Нагадаємо, раніше у ПФУ вказували перелік пільг з оплати ЖКП, що надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.