Українці можуть отримати 100% знижку на газ: хто саме та як

Деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному обсязі. Знижка надається за весь споживаний обсяг газу.

Хто має право на знижку у 100% прописано у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Хто має право на знижку 100% на газ

Особи з інвалідністю внаслідок війни

Члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною

Батьки померлої особи з особливими нагородами

Вдови (вдівці) особи з особливими нагородами

Так, встановлено різний відсоток знижки на газ у межах середніх норм споживання залежно від присвоєної пільгової категорії громадянинові, а саме:

учасник бойових дій - 75%

учасник війни - 50%

особа з інвалідністю внаслідок війни - 100%

член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, захисників та захисниць України - 50%

особа з особливими заслугами перед Батьківщиною - 100%

батьки померлого з особливими заслугами -100%

вдова (вдівець) особи з особливими нагородами - 100%

Пільгу виділяють лише на соцнорму, що розраховується окремо для кожної сім'ї. Така норма залежить від кількості членів сім'ї пільговика та виду споживання газу.

Пільги на газ надаються за умови, якщо за попередні шість місяців розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї з розрахунку на одну особу не перевищував величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.

Винятки роблять для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Виплатами пільг та субсидій займається Пенсійний фонд України. Гроші видаються готівкою.

Як оформити знижку