Украинцам рассказали, почему в платежках за газ приходят завышенные суммы

В Украине гражданам рассказали, если абонент вовремя в определенный срок не предоставил газоснабжающей компании данные о потребленном объеме природного газа, то в таком случае предприятие определяет их самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Нафтогаз" в Facebook .

Что необходимо делать

Часто клиенты компании по разным причинам не передают показания счетчиков, потому в таком случае цифры в платежке могут отличаться от реальных потребленных кубов "голубого топлива".

Если от абонента не поступают данные об объемах потребленного газа, то они определяются на основе месячного объема потребления за аналогичный период прошлого года, поэтому цифры "на бумаге" могут отличаться от фактических.

Чтобы начисленные объемы газа совпадали с реальным потреблением, клиентам нужно своевременно передавать показы счетчиков, то есть с 28 по 5 число.

"Если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом, передавайте ежемесячно фактические постоянные показания", - предупредили в "Нафтогазе".

Как передать показатели счетчика

В газоснабжающей компании рассказали, что можно не тратить время на звонки в Контакт-центр, визиты в Центр обслуживания клиентов или ожидания печатных платежей.

"Фиксуйте кубометры потребленного газа с помощью сервисов ГК "Нафтогаз Украины". Тестируйте наши диджитал-каналы и выбирайте самый удобный", - говорится в объявлении.

Речь идет о таких способах:

чаты в Viber, Messenger и Telegram

SMS на короткий номер 4647

через личный кабинет

в автоматическом режиме, используя IVR меню по номерам: 066-300-2-888(Vodafone), 098-300-2-888(Kyivstar), 093-300-2-888(Lifecell)

В "Нафтогазе" отметили, что в настоящее время такая возможность доступна исключительно для клиентов: