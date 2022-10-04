Українцям розповіли, чому Ілон Маск ніс ахінею про Крим і Донбас: "тупо геніально"
Ілон Маск ввечері 3-го жовтня наробив переполоху своїми пропозиціями щодо закінчення війни в Україні, запропонувавши Крим віддати РФ, пустити туди воду, провести референдум на окупованих територіях під наглядом ООН і зробити Україну нейтральною. Така позиція власника SpaceX викликала подив, але пояснення цій "ахінеї від Маска" може бути дуже просте.
Чому мільярдер наговорив у Twitter зайвого, пояснив Євген Карась.
Саме 3 жовтня аналітики компанії Маска представили йому регулярний "тримісячний чи квартальний" звіт. В ньому йшлося, що компанія не виправдала динаміку розвитку, перспективи і акції впали на 6%.
В цей час Маск "несе всю цю ахінею" і акції ще падають на 2,5%.
Блогер додав, що колись Ілона Маска вже збиралися засудити за те, що він несе якусь ахінею, щоб купити свої акції.
"Геніально, тупо і геніально!" - не стримав емоцій активіст.
Євген Карась додав, що Маск, знаючи, що "аналітики його акції в цей день фігануть, є певний прогноз, спеціально базарить хєрню, щоб воно ще трошки просіло, щоб скупитися по хорошій ціні".
"Барига звісно, но просто геніально!" - заявив блогер.
Нагадаємо, що Ілон Маск у Twitter написав, що Крим має залишитись російським, а громадяни півострова і Донбасу мають самі вирішувати під наглядом ООН, до складу якої країни вони хочуть входити.
На твіти мільярдера відповіли Дмитро Кулеба, Михайло Подоляк і Володимир Зеленський. Президент запропонував опитування: "який Ілон Маск користувачам подобається більше: який підтримує Україну чи Росію?"
Пізніше власник SpaceX і Tesla почав виправдовуватися, що він Україну підтримує і підтримував, а от Росію - зовсім ні. І всі його пропозиції покликані до миру і припинення ескалації війни.За