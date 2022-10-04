ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям розповіли, чому Ілон Маск ніс ахінею про Крим і Донбас: "тупо геніально"

Новость на русском →
Вівторок 04 жовтня 2022 09:25
Українцям розповіли, чому Ілон Маск ніс ахінею про Крим і Донбас: "тупо геніально" Фото: Ілон Маск (Вікіпедія)
Автор: Світлана Мащенко

Ілон Маск ввечері 3-го жовтня наробив переполоху своїми пропозиціями щодо закінчення війни в Україні, запропонувавши Крим віддати РФ, пустити туди воду, провести референдум на окупованих територіях під наглядом ООН і зробити Україну нейтральною. Така позиція власника SpaceX викликала подив, але пояснення цій "ахінеї від Маска" може бути дуже просте.

Чому мільярдер наговорив у Twitter зайвого, пояснив Євген Карась.

Саме 3 жовтня аналітики компанії Маска представили йому регулярний "тримісячний чи квартальний" звіт. В ньому йшлося, що компанія не виправдала динаміку розвитку, перспективи і акції впали на 6%.

В цей час Маск "несе всю цю ахінею" і акції ще падають на 2,5%.

Блогер додав, що колись Ілона Маска вже збиралися засудити за те, що він несе якусь ахінею, щоб купити свої акції.

"Геніально, тупо і геніально!" - не стримав емоцій активіст.

Євген Карась додав, що Маск, знаючи, що "аналітики його акції в цей день фігануть, є певний прогноз, спеціально базарить хєрню, щоб воно ще трошки просіло, щоб скупитися по хорошій ціні".

"Барига звісно, но просто геніально!" - заявив блогер.

Нагадаємо, що Ілон Маск у Twitter написав, що Крим має залишитись російським, а громадяни півострова і Донбасу мають самі вирішувати під наглядом ООН, до складу якої країни вони хочуть входити.

На твіти мільярдера відповіли Дмитро Кулеба, Михайло Подоляк і Володимир Зеленський. Президент запропонував опитування: "який Ілон Маск користувачам подобається більше: який підтримує Україну чи Росію?"

Пізніше власник SpaceX і Tesla почав виправдовуватися, що він Україну підтримує і підтримував, а от Росію - зовсім ні. І всі його пропозиції покликані до миру і припинення ескалації війни.За

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Илон Маск Війна Росії проти України