Украинцам рассказали, почему Илон Маск нес ахинею о Крыме и Донбассе: "тупо гениально"

Илон Маск вечером 3 октября наделал переполоху своими предложениями по окончанию войны в Украине , предложив Крым отдать РФ, пустить туда воду, провести референдум на оккупированных территориях под наблюдением ООН и сделать Украину нейтральной. Такая позиция владельца SpaceX вызвала удивление, но объяснение этой "ахинее от Маска" может быть очень простое.

Именно 3 октября аналитики компании Маска представили ему регулярный "трехмесячный или квартальный" отчет. В нем говорилось, что компания не оправдала динамику развития, перспективы и акции упали на 6%.

В настоящее время Маск "несет всю эту ахинею" и акции еще падают на 2,5%.

Блогер добавил, что когда-то Илона Маска уже собирались осудить за то, что он несет какую-нибудь ахинею, чтобы купить свои акции.

"Гениально, тупо и гениально!" – не сдержал эмоций активист.

Евгений Карась добавил, что Маск, зная, что "аналитики его акции в этот день фиганут, есть определенный прогноз, специально базарит херню, чтобы она еще немного просела, чтобы скупиться по хорошей цене".

"Барыга конечно, но просто гениально!" – заявил блогер.