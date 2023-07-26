Українцям розповіла, за що не потрібно платити в лікарнях під час надзвичайних ситуацій
Кожен з нас може опинитись у ситуації, коли комусь із людей на вулиці необхідна допомога після надзвичайної ситуації. Саме від правильного алгоритму дій буде залежати стан потерпілого. Також варто знати, за які послуги у лікарнях не потрібно платити.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
Що варто знати
Фахівці розповіли про пакет "Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях".
Заклади, які укладають договори за цим пакетом мають бути готовими у будь-який момент до масового прийому пацієнтів під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Зокрема, в таких лікарнях має бути окрім приймального відділення резервні приміщення, достатня кількість медичного персоналу, ліжок в палатах інтенсивної терапії та обладнання.
Люди можуть отримати допомогу з травмами, політравмами, ураженнями хімічного та радіаційного характеру, отруєнням та інфекційним захворюванням.
Отримати медичні послуги безкоштовно можна за е-направленням сімейного або лікуючого лікаря, у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги, а також при самозверненні.
Які послуги безкоштовні
Пацієнти мають право отримати такі безкоштовні медичні послуги:
- всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження
- своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування
- забезпечення медикаментозної терапії та профілактики, лікування болю
- залучення медичних спеціалістів інших закладів та рівнів
- киснева терапія та респіраторна підтримка
- проведення інтенсивної терапії у випадку виникнення у пацієнтів загрозливих для життя станів
- цілодобове лікарське та медсестринське спостереження
- направлення в інші медичні заклади
- харчування в стаціонарі
Допомога під час хірургічної операції
Безкоштовна допомога надається лише за направлення лікаря, але у невідкладному стані не непотрібне.
Під час операцій такі послуги є безкоштовними:
- первинний огляд
- необхідні супутні аналізи та дослідження - лабораторні обстеження (загальноклінічний аналіз крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження) та інструментальні (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та ін.)
- оперативне втручання та анестезія
- інтенсивна терапія при потребі
- післяопераційний догляд
- харчування
Важливо, якщо у пацієнта вимагатимуть гроші - потрібно подати скаргу. Спочатку слід звернутися до керівника медзакладу. Якщо це не допомагає - до місцевого департаменту охорони здоровʼя.
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