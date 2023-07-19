За які обстеження вагітні в Україні не повинні платити: основний перелік

Під час вагітності жінці доводиться пройти чимало обстежень. Тому варто знати, за які аналізи ні в якому разі не потрібно платити.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram .

Які аналізи безкоштовні

Аналізи на такі інфекції та віруси як - гепатит, ВІЛ, сифіліс, цитомегаловірус, хламідіоз, гонорея, трихомоніаз, стрептокок групи В - безкоштовні та передбачені пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Зокрема, за направленням гінеколога пацієнтка може пройти ці та інші обстеження безоплатно. Однак, це можна зробити лише в тому медичному закладі, де жінка власне й спостерігає вагітність.

Фахівці кажуть, що проведення необхідних лабораторних досліджень у тому ж медичному закладі, де пацієнтка спостерігає вагітність, покривається Програмою медичних гарантій.

Важливо, якщо в жіночій консультації чи іншому медичному закладі, який має договір з НСЗУ, відмовляють у безоплатних обстеженнях чи направляють до приватної лабораторії за кошти пацієнтки - необхідно залишити скаргу НСЗУ.

Чи повинна вагітна платити за УЗД

Вагітна не має платити за призначені лікарем ультразвукове дослідження.

В межах пакета передбачено ультразвукове дослідження, а саме: УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії, трансвагінальна ультразвукова цервікометрія, УЗД внутрішніх органів.

Тому призначені гінекологом УЗД для вагітної є безоплатними.

Якщо пацієнтка потребує госпіталізації, гінеколог направляє її в стаціонар. Там пацієнтка отримає усю необхідну медичну допомогу, в тому числі УЗД за призначенням, також безоплатно в рамках стаціонарного пакета.

Вакцинація під час вагітності

Під час вагітності жінка має дбати не лише про власне здоров’я, а й про здоров’я майбутньої дитини. Від деяких хвороб можна захиститися завдяки вакцинації: