Украинцам рассказали, за что не нужно платить в больницах во время чрезвычайных ситуаций
Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда кому-то из людей на улице необходима помощь после чрезвычайной ситуации. Именно от правильного алгоритма действий будет зависеть состояние потерпевшего. Также следует знать, за какие услуги в больницах не нужно платить.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Что следует знать
Специалисты рассказали о пакете "Готовность заведения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях".
Заведения, заключающие договора по этому пакету, должны быть готовы в любой момент к массовому приему пациентов при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В частности, в таких больницах должны быть кроме приемного отделения резервные помещения, достаточное количество медицинского персонала, коек в палатах интенсивной терапии и оборудования.
Люди могут получить помощь с травмами, политравмами, поражениями химического и радиационного характера, отравлением и инфекционными заболеваниями.
Получить медицинские услуги бесплатно можно по э-направлению семейного или лечащего врача, в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи, а также при самообращении.
Какие услуги бесплатны
Пациенты имеют право получить следующие бесплатные медицинские услуги:
- все необходимые лабораторные и инструментальные исследования
- своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
- обеспечение медикаментозной терапии и профилактики, лечения боли
- привлечение медицинских специалистов других учреждений и уровней
- кислородная терапия и респираторная поддержка
- проведение интенсивной терапии в случае возникновения у пациентов угрожающих жизни состояний
- круглосуточное врачебное и медсестринское наблюдение
- направление в другие медицинские учреждения
- питание в стационаре
Помощь во время хирургической операции
Бесплатная помощь предоставляется только при направлении врача, но в неотложном состоянии не требуется.
Во время операций такие услуги бесплатны:
- первичный осмотр
- необходимые сопутствующие анализы и исследования - лабораторные обследования (общеклинический анализ крови и мочи, бактериологические, цитологические исследования) и инструментальные (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и др.)
- оперативное вмешательство и анестезия
- интенсивная терапия при необходимости
- послеоперационный уход
- питание
Важно, если у пациента потребуют деньги - нужно подать жалобу. Сначала следует обратиться к руководителю медучреждения. Если это не помогает - в местный департамент здравоохранения.
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