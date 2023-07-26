Украинцам рассказали, за что не нужно платить в больницах во время чрезвычайных ситуаций

Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда кому-то из людей на улице необходима помощь после чрезвычайной ситуации. Именно от правильного алгоритма действий будет зависеть состояние потерпевшего. Также следует знать, за какие услуги в больницах не нужно платить.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

Что следует знать

Специалисты рассказали о пакете "Готовность заведения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях".

Заведения, заключающие договора по этому пакету, должны быть готовы в любой момент к массовому приему пациентов при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В частности, в таких больницах должны быть кроме приемного отделения резервные помещения, достаточное количество медицинского персонала, коек в палатах интенсивной терапии и оборудования.

Люди могут получить помощь с травмами, политравмами, поражениями химического и радиационного характера, отравлением и инфекционными заболеваниями.

Получить медицинские услуги бесплатно можно по э-направлению семейного или лечащего врача, в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи, а также при самообращении.

Какие услуги бесплатны

Пациенты имеют право получить следующие бесплатные медицинские услуги:

все необходимые лабораторные и инструментальные исследования

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения

обеспечение медикаментозной терапии и профилактики, лечения боли

привлечение медицинских специалистов других учреждений и уровней

кислородная терапия и респираторная поддержка

проведение интенсивной терапии в случае возникновения у пациентов угрожающих жизни состояний

круглосуточное врачебное и медсестринское наблюдение

направление в другие медицинские учреждения

питание в стационаре

Помощь во время хирургической операции

Бесплатная помощь предоставляется только при направлении врача, но в неотложном состоянии не требуется.

Во время операций такие услуги бесплатны:

первичный осмотр

необходимые сопутствующие анализы и исследования - лабораторные обследования (общеклинический анализ крови и мочи, бактериологические, цитологические исследования) и инструментальные (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и др.)

оперативное вмешательство и анестезия

интенсивная терапия при необходимости

послеоперационный уход

питание

Важно, если у пациента потребуют деньги - нужно подать жалобу. Сначала следует обратиться к руководителю медучреждения. Если это не помогает - в местный департамент здравоохранения.