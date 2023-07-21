Лікарі назвали популярні "серцеві" краплі, які небезпечні для здоров'я

Корвалол та інші заспокійливі краплі на травах можуть серйозно нашкодити здоров'ю. Головна небезпека - такі ліки повністю не досліджені.

Про це розповіли на сторінці онлайн-ресурсу доказової медицини "Бережи себе" у Telegram .

Чому такі ліки шкідливі

Фахівці кажуть, що звичка накапати собі щось від серця глибоко увійшла в побут українців через стресові події. Однак "краплі на травах" можуть нести серйозну небезпеку.

Зазвичай ідеться про Корвалол - препарат на основі валеріани. За словами експертів рослина валеріана містить сотні компонентів, які впливають на організм людини.

Небезпека рослинних препаратів у тому, що їх не досліджували щодо того, як усі ці компоненти взаємодіють один з одним та іншими препаратами, які людина може приймати.

"Хтось може сказати, мовляв, не працює, і що? Нехай людина приймає, якщо їй стає від цього легше. Ефект плацебо ніхто не скасовував", - пишуть медики.

Яка загроза

"Серцеві" краплі усі звикли приймати, коли людина відчуває поколювання в серці, важкість у грудях та запаморочення. Такі симптоми можуть свідчити про хворобу серця та серцевий напад.

Серцевий напад може статися не одномоментно, а тривати годинами чи навіть днями. Більшість таких ліків містить фенобарбітал та інші синтетичні барбітурати, які відповідають за "ілюзію заспокоєння". Людина починає відчувати сонливість, слабкість, реакції сповільнюються.

Однак ілюзія спокою маскує загрозливі симптоми. Як наслідок, людина може відкладати візит до лікаря, згаяти час і отримати інфаркт міокарда.

Варто пам'ятати, що ліки "на травах" можуть зіграти злий жарт, маскуючи симптоми серйозної хвороби.

Симптоми проблем з серцем

Часто серце може подавати сигнали, які не варто приглушувати "серцевими" краплями. Є певні симптоми, при яких потрібно відразу звернутися до лікаря.

Відчуття дискомфорту в грудях

Це найпоширеніша ознака небезпеки для серця. Якщо у вас заблокована артерія або наближається серцевий напад, ви можете відчути біль або тиск у грудях.

Також часто неприємні відчуття у грудях можуть виникати при панічних атаках.

Запаморочення або втрата свідомості

Багато факторів можуть змусити втратити рівновагу або на мить відчути слабкість. Але при захворюваннях серця це може бути сигналом про патологію судин, серцевої недостатності.

Біль у горлі, зубах або нижній щелепі

Сам по собі біль у горлі або щелепі, ймовірно, може бути викликаний м'язовою хворобою. Однак це також може бути симптомом проблем із серцем.

Надмірне відчуття втоми

Таке відчуття може бути пов'язана з підвищеними навантаженнями, стресом, але ці симптоми можливі й при розвитку серцевої недостатності. Якщо ви відчуваєте несподівану втому після виконання звичних дій, то краще проконсультуватися з лікарем.