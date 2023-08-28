Украинцам раздадут продуктовые наборы на месяц: как подать заявку

Благотворительный фонд в Харькове открыл регистрацию на выдачу гуманитарной помощи людям, которые пострадали от войны или оказались в сложных жизненных ситуациях. Украинцам будут выдавать продуктовые наборы. Для их получения необходимо зарегистрироваться на сайте или по телефону.

О том, кто и как может получить помощь, рассказываем в материале ниже.

Кому оказывают гуманитарную помощь

Получить благотворительную помощь могут жители 171 избирательного округа Харькова (частично Слободской, частично Индустриальный районы, Немышлянский район), которые подпадают под следующие категории населения:

переселенцы

семьи с детьми младше 3 лет

многодетные семьи

одинокие мать или отец

люди с инвалидностью

люди, потерявшие работу из-за войны

Помощь оказывает общественная организация штаб народного депутата Украины Виктории Кинзбурской вместе с волонтерами Харькова.

Как подать заявку на получение помощи

Зарегистрироваться на получение помощи можно двумя способами: онлайн или по телефону.

Для того чтобы подать заявку онлайн, перейдите по этой ссылке. Или зарегистрируйтесь по телефонам: +38 (096) 388 18 23 или +38 (095) 352 43 10.

В анкете нужно указать следующую информацию:

e-mail

ФИО заявителя

контактный номер телефона

адрес фактического места жительства

к какой категории населения вы относитесь

возраст

количество людей в семье, которые нуждаются в поддержке (включая вас)

Повторно подать заявку на получение пособия можно будет через месяц. Помощь выдают из помещения приемной возле станции метро "Дворец спорта". Продуктовые наборы не доставляются. Также обратите внимание, если заявка будет заполнена некорректно, система ее аннулирует.

Помощь выдают из помещения приемной возле станции метро "Дворец спорта" (фото: instagram.com/kinza_kharkiv)