Українцям продовжать субсидії в неопалювальний сезон: кому саме

З початку травня більшість отримувачів допомоги автоматично отримають субсидії на період, коли не потрібно обігрівати житло. Проте, деяким громадянам все ж доведеться звернутися до Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Кому буде призначена субсидія в неопалювальний сезон

З травня більшості українців субсидію призначають автоматично до 30 квітня 2025 року. Пенсійний фонд України пояснює, що призначення субсидії відбувається до завершення опалювального сезону, розрахованого до 15 квітня включно.

Проте, ПФУ зазначає, що деякі одержувачі субсидії мають подати заяву й декларацію про доходи та витрати у травні для продовження отримання субсидії.

Житлова субсидія на неопалювальний сезон надається за особистим зверненням осіб, які мають право на виплату, але не перевищували обсягу обов'язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги в опалювальний період.

Для отримання субсидії на наступний сезон особам, які орендують житлове приміщення, мають ВПО, мають менше фактичних мешканців, ніж зареєстрованих, або претендують на субсидію на придбання палива, потрібно подати заяву.

Причини відмови у субсидії

Існують певні випадки, коли сім'ям можуть відмовити у призначенні субсидії: