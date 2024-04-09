Що треба зробити, щоб у вас не забрали субсидію: важливі поради

Українці можуть зберегти можливість оформлення субсидій на комуналку у квітні 2024 року, але сума компенсації зменшиться через дострокове завершення опалювального сезону. До того ж зараз більш ретельно почали перевіряти отримувачів субсидій і є умови, при яких пільгу можна втратити.

Коли можуть забрати субсидію та як її не втратити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У яких випадках можуть забрати субсидію

1. Якщо домогосподарству припинено надання житлово-комунальних послуг (послуги)

2. Не виконуються зобов'язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати ЖКП

3. У заяві або декларації зазначено недостовірні дані, що вплинуло на виникнення права на субсидію або визначення її розміру на суму понад 10 неоподаткованих мінімумів громадян на день призначення субсидії

4. Особа не повідомила управлінню праці та соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні осіб, склад сім'ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-господарських комунальних послуг, умов їх надання протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких обставин

5. Під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право громадян призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії

6. Виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення, іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи

7. Громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся з заявою про припинення її надання

Крім того, забрати субсидію можуть, якщо:

Громадяни, які отримають субсидію, мають заборгованість за комунальні послуги за три місяці й вона перевищує 680 гривень. Однак, якщо є документи, що підтверджують затримку у зарплаті або пенсії, що перешкодила здійснити оплату, заборгованість не нараховується, і субсидію можна відновити. Для цього потрібно погасити борг та укласти договір про його реструктуризацію з компанією-постачальником комунальних послуг.

Якщо особа вказала неправдивий розмір доходу

Якщо особа придбала земельну ділянку, квартиру, будинок, транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або послуги на суму, що перевищує 50 000 грн

Як не втратити субсидію

Громадяни, які отримують субсидію на оплату за комунальні послуги, обов'язково мають звертатися у Пенсійний фонд та інформувати про такі зміни:

У складі зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку членів домогосподарства

У соціальному статусі членів домогосподарства (укладання/розірвання шлюбу)

У складі сім'ї члена домогосподарства

У списку одержуваних комунальних послуг, умов їхнього надання

Зміни переліку витрат на керування багатоквартирним будинком

Перевищення реального споживання комунальних послуг порівняно з нормативами

Отримання доходу, більшого за розмір доходу, за яким призначено субсидію

Незаконне здобуття інших видів соціальної допомоги

Протиправне отримання допомоги на оплату послуг в інших місцях проживання

Незаконне використання субсидій з інших цілей, ніж оплата комунальних послуг

Факт купівлі нового авто, нерухомості чи наявність депозиту понад 100 000 грн

Як оформити субсидію

Для отримання субсидії необхідно звернутися до Управління соціального захисту у своєму регіоні та виконати наступні кроки:

1. Скласти заяву за спеціальним зразком

2. За наявності, додати договір оренди житла

3. Заповнити довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї

4. Доповнити заяву додатковими документами про пільги, якщо такі є