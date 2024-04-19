Українцям повертатимуть частину оплати за комуналку: як скористатись послугою

ПриватБанк запустив нову вигідну акцію для українців. Її учасники зможуть отримувати 3% кешбеку за оплату комунальних. Акція діє з 18 квітня по 18 липня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку .

Хто може брати участь в акції

Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають гривневу картку "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальну від ПриватБанку.

Для участі потрібно:

зареєструйтеся в акції будь-яким способом: за пропозицією, що надійшла в Приват24, на e-mail або у Viber, або на сторінці акції

оплатити комунальні послуги через меню "Платежі" у Приват24 з кредитних коштів картки "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальної

отримати кешбек 3% на картку

Учасники, які виконають усі умови акції отримають кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 300 грн на місяць з урахуванням ПДФО.

Акція діє з 18 квітня по 18 липня 2024 року (скриншот)

Кешбек виплачуватимуть на картку наступного тижня після здійснення оплати комунальних послуг.

У Банку наголошують, що для участі в акції реєстрація обов'язкова. Уже понад 6 тисяч українців стали її учасниками. Варто також врахувати, що кешбек оподатковується, але банк від вашого імені сплачує податки.