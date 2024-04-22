Украинцам продлят субсидии в неотапливаемый сезон: кому именно

С начала мая большинство получателей помощи автоматически получат субсидии на период, когда не нужно обогревать жилье. Однако некоторым гражданам все же придется обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Кому будет назначена субсидия в неотапливаемый сезон

С мая большинство украинцев субсидию назначают автоматически до 30 апреля 2025 года. Пенсионный фонд Украины объясняет, что назначение субсидии происходит до завершения отопительного сезона, рассчитанного до 15 апреля.

Однако ПФУ отмечает, что некоторые получатели субсидии должны подать заявление и декларацию о доходах и расходах в мае для продолжения получения субсидии.

Жилищная субсидия на неотапливаемый сезон предоставляется за личным обращением лиц, имеющих право на выплату, но не превышающих объем обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги в отопительный период.

Для получения субсидии на следующий сезон лицам, арендующим жилое помещение, имеющим ВПЛ, имеющим меньше фактических жителей, чем зарегистрированных, или претендующим на субсидию на приобретение топлива, нужно подать заявление.

Причины отказа в субсидии

Есть определенные случаи, когда семьям могут отказать в назначении субсидии: