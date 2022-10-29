Українцям пояснили, що робити з російськими і радянськими пам'ятниками

В Україні пам'ятники та монументи, пов'язані з російською та радянською імперською історією, слід цілісно представляти у музеях із характерними інформ-матеріалами. Наявність ж у містах та селах пам'яток особам, що брали участь у репресіях та пропагували загарбницьку політику Кремля стосовно України - неприйнятна.

Про це повідомили у прес-службі міністерства культури та інформаційної політики України.

У відомстві надали рекомендації Експертної ради МКІП щодо окремих категорій таких монументів та пам'ятників у рамках виконання закону про декомунізацію ("Про засудження комуністичного та націоналістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки").

Зазначається, що у публічному просторі українських міст та населених пунктів не повинно бути пам'ятників особам, які брали участь у пропаганді та реалізації російської імперської та радянської тоталітарної політики, спрямованої на підкорення України, переслідування учасників боротьби за незалежність, здійснення політичних репресій та інших злочинів імперського та тоталітарного режимів.

"Якщо такі пам'ятники мають художню та історичну цінність, їх варто цілісно представляти у музейних просторах із відповідними супровідними матеріалами", - йдеться у публікації.

Якщо ж цілісне переміщення технічно неможливе, у міністерстві радять закрити ці об'єкти тимчасовими конструкціями для подальшого розв'язання питання задля уникнення актів вандалізму.

Рекомендації про військові монументи та меморіали Другої світової війни

У МКІП звертають увагу, що одним із провідних наративів російської війни проти нашої країни є відродження "тріумфу великої перемоги". Так, роспропаганда спеціально системно применшує важливу роль українського народу у героїчній боротьбі та перемозі над нацизмом у Другій світовій війні, намагається приписати усі лаври лише росіянам.

"Розвінчання російського ідеологічного міфу та демонополізація героїчної слави переможців у Другій світовій війні неможливі без просвітницької роботи та дипломатичних зусиль з боку України, а також збереження в публічних просторах українських міст та населених пунктів пам'яток, які вшановують та засвідчують участь українського народу у Другій світовій війні та його внесок у світову перемогу над нацизмом", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, експерти міністерства закликають органи місцевої влади підтримувати в належному стані монументи та меморіали, встановлені для увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни 1939-1945 років, вписувати їх у локальний контекст і використовувати в просвітницьких цілях об'єкти, що мають історичну цінність та підкреслюють героїзм українського народу в історичній ретроспективі.

"Водночас існує потреба усунути маркери радянської та російської мілітаристської пропаганди на частині пам'ятників і монументів та замінити написи на історично коректні", - зазначають у міністерстві.

Зокрема, потребує заміни:

термін "Велика вітчизняна війна" на "Друга світова війна",

дати "1941-1945" на "1939-1945",

написи "радянська батьківщина", "радянський народ" і подібні потребують усунення, а замінити їх рекомендується історично коректними, наприклад "пам'яті полеглих", "загиблих у Другій світовій війні" тощо.

"Для цього рекомендуємо здійснювати необхідні зміни з дотриманням вимог пам'яткоохоронного законодавства у процесі реконструкції чи впорядкування пам’ятників, монументів", - наголошують у МКІП.