Украинцам объяснили, что делать с российскими и советскими памятниками

В Украине памятники и монументы, связанные с российской и советской имперской историей, следует целостно представлять в музеях с характерными информ-материалами. Наличие же в городах и селах памятников лицам, которые участвовали в репрессиях и пропагандировали захватническую политику Кремля в отношении Украины - неприемлема.

Об этом передали в пресс-службе министерства культуры и информационной политики Украины.

В ведомстве представили рекомендации Экспертного совета МКИП по отдельным категориям таких монументов и памятников в рамках выполнения закона о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики").

Отмечается, что в публичном пространстве украинских городов и населенных пунктов не должно быть памятников лицам, участвовавшим в пропаганде и реализации российской имперской и советской тоталитарной политики, направленной на покорение Украины, преследование участников борьбы за независимость, совершение политических репрессий и других преступлений имперского и тоталитарного режимов.

"Если такие памятники имеют художественную и историческую ценность, то их следует целостно представлять в музейных пространствах с соответствующими сопроводительными материалами", - говорится в публикации.

Если же целостное перемещение технически невозможно, в министерстве советуют закрыть эти объекты временными конструкциями для дальнейшего решения вопроса во избежание актов вандализма.

Рекомендации о военных монументах и мемориалах Второй мировой войны

В МКИП обращают внимание, что одним из ведущих нарративов российской войны против нашей страны является возрождение "триумфа великой победы". Так, роспропаганда специально системно умаляет важную роль украинского народа в героической борьбе и победе над нацизмом во Второй мировой войне, пытается приписать все лавры только россиянам.

"Развенчание российского идеологического мифа и демонополизация героической славы победителей во Второй мировой войне невозможны без просветительской работы и дипломатических усилий со стороны Украины, а также сохранение в публичных пространствах украинских городов и населенных пунктов памятников, которые чтят и свидетельствуют участие украинского народа во Второй мировой войне, и его вклад в мировую победу над нацизмом", - говорится в сообщении.

Таким образом, эксперты министерства призывают органы местной власти поддерживать в надлежащем состоянии монументы и мемориалы, установленные для увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, вписывать их в локальный контекст и использовать в просветительских целях объекты, имеющие историческую ценность и подчеркивающие героизм украинского народа в исторической ретроспективе.

"В то же время, существует необходимость устранить маркеры советской и российской милитаристской пропаганды на части памятников и монументов и заменить надписи исторически корректными", - отмечают в министерстве.

В частности, требует замены:

термин "Великая отечественная война" на "Вторая мировая война",

даты "1941-1945" на "1939-1945",

надписи "советская родина", "советский народ" и подобные нуждаются в устранении, а заменить их рекомендуется исторически корректными, например "памяти павших", "павших во Второй мировой войне" и так далее.

"Для этого рекомендуем осуществлять необходимые изменения с соблюдением требований охраны законодательства в процессе реконструкции или благоустройства памятников, монументов", - подчеркивают в МКИП.