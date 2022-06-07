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В Украине будет создан орган по декоммунизации и дерусификации, - Минкульт

Новина українською →
Киев, Вторник 07 июня 2022 19:43
В Украине будет создан орган по декоммунизации и дерусификации, - Минкульт Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Министерство культуры и информационной политики инициировало создание нового органа, который будет заниматься вопросами декоммунизации и дерусификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МКИП.

В министерстве подчеркивают, что необходимость создания такого органа возникла из-за того, что в Украине значительно вырос запрос на замену советского и российского наследия в украинской культуре.

Поэтому новый Совет при МКИП, который планируется создать, будет заниматься именно этой проблемой.

"Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и дальше координировать его с Советом", - объясняют в министерстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Виннице с Европейской площади был убран четырехметровый памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу.

Также мы писали, что Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы. Теперь это будет Арка свободы украинского народа.

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