В Украине будет создан орган по декоммунизации и дерусификации, - Минкульт
Министерство культуры и информационной политики инициировало создание нового органа, который будет заниматься вопросами декоммунизации и дерусификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МКИП.
В министерстве подчеркивают, что необходимость создания такого органа возникла из-за того, что в Украине значительно вырос запрос на замену советского и российского наследия в украинской культуре.
Поэтому новый Совет при МКИП, который планируется создать, будет заниматься именно этой проблемой.
"Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и дальше координировать его с Советом", - объясняют в министерстве.
Напомним, ранее стало известно, что в Виннице с Европейской площади был убран четырехметровый памятник буденовцу, красноармейцу и красногвардейцу.
Также мы писали, что Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы. Теперь это будет Арка свободы украинского народа.
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