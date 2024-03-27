Українцям піднімуть пенсії вже за кілька днів: кому збільшать на 520 гривень

Кому підвищать пенсії з квітня

Згідно з чинним законодавством, громадяни, які отримують пенсії, не можуть отримувати виплати нижче 40% від мінімальної заробітної плати. Починаючи з 1 січня, мінімальна зарплата в Україні становить 7100 гривень.

Проте перерахунок виплат для цієї категорії пенсіонерів вирішили відкласти до березня, щоб провести його разом із щорічною індексацією. Таким чином, з 1 березня мінімальні пенсії для 65-річних українців зросли з 2680 до 2840 гривень. Варто зауважити, що це мінімальний розмір пенсії.

Перше підвищення виплати призвело до зростання на 160 гривень. Проте з 1 квітня пенсії для цієї категорії громадян знову перерахують з урахуванням наступного підвищення мінімальної зарплати.

Починаючи з 1 квітня 2024 року, мінімальна зарплата складатиме 8000 гривень, і відповідно пенсія не повинна бути менше 3200 гривень. Це подвійне підвищення збільшить розмір виплат для 65-річних на 520 гривень.

Варто відзначити, що пенсіонери віком 65 років, які продовжують працювати, можуть не очікувати цього підвищення.

Їхня пенсія змінюється лише після звільнення, коли проводиться перерахунок з урахуванням актуальної мінімальної зарплати. Нагадаємо, що внаслідок індексації з 1 березня розмір пенсійних виплат зросли в середньому на 397,07 гривень, а середній розмір пенсії становить 5792,02 гривень.

Індексація пенсії

Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

На 8% індексовані пенсії для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

596 тисяч пенсіонерів силових відомств

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, з 1 березня проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Розмір підвищення пенсії за результатами індексації обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.