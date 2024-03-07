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Як швидко подати заяву на субсидію всього за 10 хвилин

Четвер 07 березня 2024 08:59
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Як швидко подати заяву на субсидію всього за 10 хвилин Фото: Як подати заяву на субсидію (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Відтепер заяву про отримання субсидії на оплату комунальних послуг, газу та палива можна подати втричі швидше, усього за 10 хвилин. Це можна зробити на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Що треба знати про подачу заяви

Вам не потрібно завантажувати безліч документів, бо більшість із них автоматично "підтягнеться" в систему завдяки обміну даними між реєстрами.

Спрощена процедура звернення за житловою субсидією доступна в Україні ще з літа 2023 року, та донині нею можна було скористатися через вебресурси Пенсійного фонду України або ж в паперовій формі: звернувшись до держорганів особисто або поштою.

Сервісом можуть скористатися ті, хто звертається по субсидію вперше або планує переоформити її через закінчення терміну призначення поточної.

Також українцям нагадали, що звернутися за призначенням субсидії можна в будь-якому куточку країни без прив’язки до місця реєстрації.

Вам можуть відмовити у субсидії, якщо

  • Якщо хоча б один із членів сім’ї офіційно не працює чи не навчається;
  • Якщо офіційна зарплата хоча б одного члена сім’ї буде нижчою за мінімальну;
  • Якщо заявник не сплачує за комунальні послуги понад три місяці;
  • Якщо заявник має квартиру площею понад 130 кв. м або житловий будинок – понад 230 кв. м;

Не забувайте, що ці обмеження не стосуються дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей з трьома чи більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням.

Як ми раніше писали, частина українців не отримає субсидії у 2024 році.

А ще ми повідомляли, які пенсіонери в Україні зможуть отримати 100% знижки на комуналку.

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