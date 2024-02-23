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Індексацію пенсій прискорили для деяких категорій українців: кого це стосується

Україна, П'ятниця 23 лютого 2024 14:08
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Індексацію пенсій прискорили для деяких категорій українців: кого це стосується Фото: Індексацію пенсій для держслужбовців та науковців проведуть з 1 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів переніс індексацію пенсій науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування з 1 липня на 1 березня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, 1 березня буде проіндексовано на 8% пенсії для 20,8 тисяч осіб відповідних категорій.

Минулого року індексацію для них було проведено з 1 липня. Цього року також планувалося, що підвищення пенсій також відбудеться у липні.

Індексація пенсій

У Мінсоцполітики також повідомили, що з 1 березня на 8% будуть індексовані пенсії для:

  • 9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
  • 596 тисяч пенсіонерів силових відомств
  • 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

За даними прес-служби, розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.

Нагадаємо, індексація на 7,9% стосується пенсій, призначених до 2021 року. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021-2023 роках, становитиме 100 гривень.

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