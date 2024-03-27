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Українцям піднімуть пенсії вже за кілька днів: кому збільшать на 520 гривень

Середа 27 березня 2024 08:53
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Українцям піднімуть пенсії вже за кілька днів: кому збільшать на 520 гривень Пенсії в Україні підвищать з 1 квітня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

З 1 квітня в Україні підвищується частина пенсій. Максимальна надбавка складатиме 520 гривень. Ця підвищена сума стосується пенсіонерів у віці 65 років зі стажем роботи не менше ніж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання "На пенсії".

Кому підвищать пенсії з квітня

Згідно з чинним законодавством, громадяни, які отримують пенсії, не можуть отримувати виплати нижче 40% від мінімальної заробітної плати. Починаючи з 1 січня, мінімальна зарплата в Україні становить 7100 гривень.

Проте перерахунок виплат для цієї категорії пенсіонерів вирішили відкласти до березня, щоб провести його разом із щорічною індексацією. Таким чином, з 1 березня мінімальні пенсії для 65-річних українців зросли з 2680 до 2840 гривень. Варто зауважити, що це мінімальний розмір пенсії.

Перше підвищення виплати призвело до зростання на 160 гривень. Проте з 1 квітня пенсії для цієї категорії громадян знову перерахують з урахуванням наступного підвищення мінімальної зарплати.

Починаючи з 1 квітня 2024 року, мінімальна зарплата складатиме 8000 гривень, і відповідно пенсія не повинна бути менше 3200 гривень. Це подвійне підвищення збільшить розмір виплат для 65-річних на 520 гривень.

Варто відзначити, що пенсіонери віком 65 років, які продовжують працювати, можуть не очікувати цього підвищення.

Їхня пенсія змінюється лише після звільнення, коли проводиться перерахунок з урахуванням актуальної мінімальної зарплати. Нагадаємо, що внаслідок індексації з 1 березня розмір пенсійних виплат зросли в середньому на 397,07 гривень, а середній розмір пенсії становить 5792,02 гривень.

Індексація пенсії

Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

На 8% індексовані пенсії для:

  • 9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
  • 596 тисяч пенсіонерів силових відомств
  • 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, з 1 березня проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Розмір підвищення пенсії за результатами індексації обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.

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