Украинцам поднимут пенсии уже через несколько дней: кому увеличат на 520 гривен

С 1 апреля в Украине увеличивается часть пенсий. Максимальная прибавка будет составлять 520 гривен. Эта повышенная сумма касается пенсионеров в возрасте 65 лет со стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "На пенсии".

Кому повысят пенсии с апреля

Согласно действующему законодательству, граждане, получающие пенсии, не могут получать выплаты ниже 40% минимальной заработной платы. Начиная с 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 7100 гривен.

Однако перерасчет выплат этой категории пенсионеров решили отложить до марта, чтобы провести его вместе с ежегодной индексацией. Таким образом, с 1 марта минимальные пенсии для 65-летних украинцев выросли с 2680 до 2840 гривен. Следует заметить, что это минимальный размер пенсии.

Первое повышение выплаты привело к росту на 160 гривен. Однако с 1 апреля пенсии для этой категории граждан снова перечислят с учетом последующего повышения минимальной зарплаты.

Начиная с 1 апреля 2024 года, минимальная зарплата будет составлять 8000 гривен, и соответственно пенсия не должна быть меньше 3200 гривен. Это двойное повышение увеличит размер выплат для 65-летних на 520 гривен.

Стоит отметить, что продолжающие работать пенсионеры в возрасте 65 лет могут не ожидать этого повышения.

Их пенсия меняется только после увольнения, когда производится перерасчет с учетом актуальной минимальной зарплаты. Напомним, что в результате индексации с 1 марта размер пенсионных выплат вырос в среднем на 397,07 гривен, а средний размер пенсии составляет 5792,02 гривен.

Индексация пенсии

Напомним, правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.

На 8% индексированы пенсии для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств

97,8 тысячи человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, с 1 марта проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тысячи пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Размер повышения пенсии по результатам индексации ограничен уровнем 1500 гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Минимальный размер установлен на уровне 100 грн.