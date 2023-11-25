Українців застерігають від "лікування", яке призводить до серйозних проблем зі здоров'ям

Що таке гідроколонотерапія

Це очищення товстого кишківника за допомогою спеціального апарату, трубка якого вводиться у пряму кишку. Через неї подається від 20 до 60 літрів води, інколи з сумішшю вітамінів, трав чи певних медикаментів.

Можна почути навіть про додавання кави до рідини.

У МОЗ запевняють, що гідроколонотерапія - це не новий винахід, адже такою процедурою користувалися ще давні греки та єгиптяни. Проте у 1919 році теорія про користь гідроколонотерапії була повністю спростована.

Пізніше, у 2009 році, вчені Рубен Ді Акоста та Брукс Ді Кеш у своєму систематичному аналізі також спростували користь цієї процедури. Вони зробили висновок, що сьогодні ще не існує єдиного методу дослідження для перевірки дієвості гідроколонотерапії.

Ба більше - жодна медична література світу не підтримує цю процедуру. Управління з продовольства й медикаментів США поширило кілька листів із попередженнями виробників і постачальників обладнання для гідротерапії товстої кишки про неправдиві заяви щодо їхньої ефективності.

Чому гідроколонотерапія небезпечна

Процедура має велику кількість ризиків. У МОЗ згадують основні та найбільш поширені з них:

ймовірність зневоднення

перфорація кишківника

інфекції

психологічні порушення внаслідок неприємної процедури

"Гідроколонотерапія - не панацея, не допоміжний метод при лікуванні чи реабілітації пацієнтів, не косметологічне ноу-хау. Це недоведений, небезпечний метод із плеядою несприятливих наслідків для здоров'я та гаманця людини", - наголошують у Міністерстві.