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Українців застерігають від "лікування", яке призводить до серйозних проблем зі здоров'ям

Чому не варто робити гідроколонотерапію (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Сучасна медицина розвинулася до небачених висот, однак деякі "винаходи" по-справжньому лякають і відбивають бажання звертатися до будь-яких лікарів, навіть кваліфікованих. До таких методів апаратної медицини належить гідроколонотерапія.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ у Facebook пояснює, що не так із гідроколонотерапією та чому її не варто робити.

Що таке гідроколонотерапія

Це очищення товстого кишківника за допомогою спеціального апарату, трубка якого вводиться у пряму кишку. Через неї подається від 20 до 60 літрів води, інколи з сумішшю вітамінів, трав чи певних медикаментів.

Можна почути навіть про додавання кави до рідини.

У МОЗ запевняють, що гідроколонотерапія - це не новий винахід, адже такою процедурою користувалися ще давні греки та єгиптяни. Проте у 1919 році теорія про користь гідроколонотерапії була повністю спростована.

Пізніше, у 2009 році, вчені Рубен Ді Акоста та Брукс Ді Кеш у своєму систематичному аналізі також спростували користь цієї процедури. Вони зробили висновок, що сьогодні ще не існує єдиного методу дослідження для перевірки дієвості гідроколонотерапії. 

Ба більше - жодна медична література світу не підтримує цю процедуру. Управління з продовольства й медикаментів США поширило кілька листів із попередженнями виробників і постачальників обладнання для гідротерапії товстої кишки про неправдиві заяви щодо їхньої ефективності.

Чому гідроколонотерапія небезпечна

Процедура має велику кількість ризиків. У МОЗ згадують основні та найбільш поширені з них: 

  • ймовірність зневоднення
  • перфорація кишківника
  • інфекції
  • психологічні порушення внаслідок неприємної процедури

"Гідроколонотерапія - не панацея, не допоміжний метод при лікуванні чи реабілітації пацієнтів, не косметологічне ноу-хау. Це недоведений, небезпечний метод із плеядою несприятливих наслідків для здоров'я та гаманця людини", - наголошують у Міністерстві.

 

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міфиМінстерство охорони здоров'я України