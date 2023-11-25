Украинцев предостерегают от "лечения", которое приводит к серьезным проблемам со здоровьем

Что такое гидроколонотерапия

Это очищение толстого кишечника с помощью специального аппарата, трубка которого вводится в прямую кишку. Через него подается от 20 до 60 литров воды, иногда со смесью витаминов, трав или определенных медикаментов.

Можно услышать даже добавление кофе в жидкость.

В Минздраве уверяют, что гидроколонотерапия – это не новое изобретение, ведь такой процедурой пользовались еще древние греки и египтяне. Однако в 1919 году теория о пользе гидроколонотерапии была полностью опровергнута.

Позже в 2009 году ученые Рубен Ди Акоста и Брукс Ди Кэш в своем систематическом анализе также опровергли пользу этой процедуры. Они заключили, что сегодня еще не существует единого метода исследования для проверки действенности гидроколонотерапии.

Более того, ни одна медицинская литература мира не поддерживает эту процедуру. Управление по продовольствию и медикаментам США распространило несколько писем с предупреждениями производителей и поставщиков оборудования для гидротерапии толстой кишки о ложных заявлениях об их эффективности.

Почему гидроколонотерапия опасна

Процедура имеет огромное количество рисков. В Минздраве упоминают основные и наиболее распространенные из них:

вероятность обезвоживания

перфорация кишечника

инфекции

психологические нарушения вследствие неприятной процедуры

"Гидроколонотерапия – не панацея, не вспомогательный метод при лечении или реабилитации пациентов, не косметологическое ноу-хау. Это недоказанный, опасный метод с плеядой неблагоприятных последствий для здоровья и кошелька человека", - отмечают в Министерстве.