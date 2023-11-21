Це безкоштовно. Українцям спростували один із головних міфів про діабет
В Україні є міф, що за тест-смужки для глюкометра діабетикам треба платити. Ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Національну службу здоров'я.
Що потрібно знати пацієнтам
Тест-смужки для пацієнтів із діабетом І типу увійшли до програми “Доступні ліки”. Із 8 жовтня 2023 року тест-смужки можна отримати безоплатно або з частковою доплатою.
Реімбурсації підлягають 23 торгові назви тест-смужок. Переглянути їх можна в Реєстрі лікарських засобів і медичних виробів.
Як отримати тест-смужки:
- Звернутися до ендокринолога або сімейного лікаря
- Отримати електронний рецепт
- Звернутися в аптеку з договором із НСЗУ
- Отримати тест-смужки безоплатно або з доплатою
Лікар виписує е-рецепт з розрахунку, що максимальна добова доза становить 5 тест-смужок, а максимальний період курсу лікування за е-рецептом 90 днів.
Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки та вироби за програмою реімбурсації, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або через дашборд на сайті НСЗУ.
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До речі, з'явилися ваги, які допомагають виявляти ранні ознаки діабету.