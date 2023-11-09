Лікування новонароджених в Україні: за які медичні послуги батьки не повинні платити
В Україні немовлята, які народилися передчасно або з важкими патологіями, мають можливість отримати безоплатну медичну допомогу. Варто знати, які послуги для дітей безкоштовні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я України.
Що варто знати
Немовлята, народжені передчасно, потребують спеціалізованої медичної допомоги. Така допомога називається неонатальною. Вона є безоплатною для пацієнта, адже її покриває Програма медичних гарантій.
Пакет має назву "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках". Договір із НСЗУ за цим пакетом мають понад 90 закладів.
Експерти кажуть, якщо немовля народилося передчасно, то в пологовому будинку повинні або перевести дитину в спеціальне відділення, або викликати виїзну неонатальну бригаду з перинатального центру.
Що входить у перелік послуг для передчасно народжених немовлят:
- інтенсивна терапія
- необхідні лабораторні та інструментальні дослідження
- скринінг на рідкісні захворювання
- забезпечення дихальної підтримки
- парентеральне харчування.
- офтальмологічний та аудіологічний скринінги
- ліки з Нацпереліку та які постачаються МОЗ і за рахунок інших програм
- лікарський і медсестринський догляд 24/7
Що отримують батьки чи опікуни маленьких пацієнтів:
- психологічний супровід
- навчання по догляду за дитиною та її розвитком. Також про запобігання можливих ускладнень та дотримання рекомендацій на всіх етапах допомоги
- навчання, як користуватися спеціальним обладнанням для дитини та засоби альтернативної комунікації в природному середовищі
- можливість обрати медичний заклад для реабілітації дитини
Як допомога при пологах безкоштовна
Українки можуть розраховувати на безоплатні пологи у лікарнях, які мають договір із НСЗУ на пакет "Медична допомога при пологах". Така медична допомога покривається Програмою медичних гарантій.
НСЗУ сплачує понад 15 тис. грн за пологи, а за комплексні послуги для матері й немовляти - майже 20 тисяч.
Для породіллі безоплатними в межах пакету є такі послуги:
- медична допомога із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів
- ведення ускладнених пологів із застосуванням акушерських інтервенцій
- ургентний або плановий кесарів розтин
- зниження відчуття болю у жінки
- лабораторні дослідження 24/7, інструментальні дослідження (УЗД, КТГ, ЕКГ)
- інтенсивна терапія
- надання психологічної підтримки
- харчування жінок в умовах стаціонару
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