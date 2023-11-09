Лікування новонароджених в Україні: за які медичні послуги батьки не повинні платити

В Україні немовлята, які народилися передчасно або з важкими патологіями, мають можливість отримати безоплатну медичну допомогу. Варто знати, які послуги для дітей безкоштовні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я України.

Що варто знати

Немовлята, народжені передчасно, потребують спеціалізованої медичної допомоги. Така допомога називається неонатальною. Вона є безоплатною для пацієнта, адже її покриває Програма медичних гарантій.

Пакет має назву "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках". Договір із НСЗУ за цим пакетом мають понад 90 закладів.

Експерти кажуть, якщо немовля народилося передчасно, то в пологовому будинку повинні або перевести дитину в спеціальне відділення, або викликати виїзну неонатальну бригаду з перинатального центру.

Що входить у перелік послуг для передчасно народжених немовлят:

інтенсивна терапія

необхідні лабораторні та інструментальні дослідження

скринінг на рідкісні захворювання

забезпечення дихальної підтримки

парентеральне харчування.

офтальмологічний та аудіологічний скринінги

ліки з Нацпереліку та які постачаються МОЗ і за рахунок інших програм

лікарський і медсестринський догляд 24/7

Що отримують батьки чи опікуни маленьких пацієнтів:

психологічний супровід

навчання по догляду за дитиною та її розвитком. Також про запобігання можливих ускладнень та дотримання рекомендацій на всіх етапах допомоги

навчання, як користуватися спеціальним обладнанням для дитини та засоби альтернативної комунікації в природному середовищі

можливість обрати медичний заклад для реабілітації дитини

Як допомога при пологах безкоштовна

Українки можуть розраховувати на безоплатні пологи у лікарнях, які мають договір із НСЗУ на пакет "Медична допомога при пологах". Така медична допомога покривається Програмою медичних гарантій.

НСЗУ сплачує понад 15 тис. грн за пологи, а за комплексні послуги для матері й немовляти - майже 20 тисяч.

Для породіллі безоплатними в межах пакету є такі послуги: