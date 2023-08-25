В українців забиратимуть субсидії: у кого і чому

У яких випадках заберуть субсидію

Зазначається, що у громадян України можуть забрати субсидії, якщо є накопичений борг.

Це може статися, якщо борг перевищує суму 680 гривень та накопичився за три місяці. При цьому якщо борг був і його сплатили, субсидія залишається в силі. Але якщо борг не погашено, то Пенсійний фонд не укладатиме договір реструктуризації до моменту погашення заборгованості. Тільки тоді людина матиме можливість отримати субсидію.

Кому призначається субсидія

Відповідно до рішення уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї до завершення військового стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Минулого опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. Цієї осені розмір допомоги може навіть зрости, враховуючи підвищення тарифів на електроенергію.

Нарахуванням субсидії займаються органи Пенсійного фонду ( ПФУ). Але щоб оформити пільги, не обов'язково йти до відповідних установ. Усі необхідні процедури можна пройти онлайн на порталах Дія або ПФУ (заповнити необхідні форми та прикріпити скановані копії документів).

Як оформити субсидію

Ви можете оформити її онлайн, не виходячи із дому. Що потрібно зробити:

зареєструватися або авторизуватись на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID

вибрати в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомоги та Заява на субсидію

заповнити дані та перевірити їх коректність

скачати необхідні копії документів для отримання субсидії

У деяких випадках до заяви та декларації для оформлення субсидії можуть знадобитися й інші документи.