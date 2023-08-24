Коли українцям потрібно звертатися за субсидією: остаточна відповідь

Субсидія – це державна допомога українцям із оплатою комунальних послуг. В Україні сім'ї, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують 15% прибутку, мають право на отримання субсидій.

Коли варто подавати документи на пільгу, нагадали в Міністерстві соціальної політики.

Коли звертатись за субсидією

За житловою субсидією ви можете звернутися будь-якого місяця року, якщо ваша сім'я потребує підтримки від держави.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

Субсидію розраховують на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Після закінчення терміну отримання субсидії органи Пенсійного фонду України здійснюють самостійний розрахунок на наступний період без звернень громадян (крім окремих категорій домогосподарств, зокрема, ВПО).

Житлова субсидія на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік лише за особистим обігом.

У разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону вона призначається з початку такого сезону. А у разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом трьох місяців після підвищення тарифів – субсидія призначається з місяця такого підвищення.

Як оформити субсидію

Ви можете оформити її онлайн, не виходячи із дому. Що потрібно зробити:

зареєструватися або авторизуватись на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID

вибрати в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомоги та Заява на субсидію

заповнити дані та перевірити їх коректність

скачати необхідні копії документів для отримання субсидії

У деяких випадках до заяви та декларації для оформлення субсидії можуть знадобитися й інші документи.

Також можна особисто подати документи на субсидію незалежно від місця вашого проживання.

Основні документи, які потрібно заповнити претенденту на субсидію – це заява та декларація про доходи та витрати. Також будуть потрібні дані паспорта заявника та його ідентифікаційний код.