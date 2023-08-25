У украинцев будут забирать субсидии: у кого и почему

В каких случаях заберут субсидию

Отмечается, что у граждан Украины могут забрать субсидии, если есть накопленный долг.

Это может произойти, если долг превышает сумму 680 гривен и накопился за три месяца. При этом если долг был и его погасили, субсидия остается в силе. Но в случае, если долг не погашен, то Пенсионный фонд не будет заключать договор реструктуризации к моменту погашения задолженности.Только тогда у человека будет возможность получить субсидию.

Кому назначается субсидия

Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

В прошлом отопительном сезоне украинцы в среднем получали до 1600 гривен помощи в месяц на жилищную субсидию. Этой осенью размер помощи может даже вырасти, учитывая повышение тарифов на электроэнергию.

Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда (ПФУ). Но чтобы оформить льготы, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах Дія или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).

Как оформить субсидию

Вы можете оформить ее онлайн, не выходя из дома. Что нужно сделать:

зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID

выбрать в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и пособия и Заявление на субсидию

заполнить данные и проверить их корректность

скачать необходимые копии документов для получения субсидии

В некоторых случаях к заявлению и декларации для оформления субсидии могут потребоваться и другие документы.