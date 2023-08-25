У украинцев будут забирать субсидии: у кого и почему
Некоторых украинцев могут лишать субсидии при определенных обстоятельствах.
Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.
В каких случаях заберут субсидию
Отмечается, что у граждан Украины могут забрать субсидии, если есть накопленный долг.
Это может произойти, если долг превышает сумму 680 гривен и накопился за три месяца. При этом если долг был и его погасили, субсидия остается в силе. Но в случае, если долг не погашен, то Пенсионный фонд не будет заключать договор реструктуризации к моменту погашения задолженности.Только тогда у человека будет возможность получить субсидию.
Кому назначается субсидия
Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.
В прошлом отопительном сезоне украинцы в среднем получали до 1600 гривен помощи в месяц на жилищную субсидию. Этой осенью размер помощи может даже вырасти, учитывая повышение тарифов на электроэнергию.
Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда (ПФУ). Но чтобы оформить льготы, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах Дія или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).
Как оформить субсидию
Вы можете оформить ее онлайн, не выходя из дома. Что нужно сделать:
- зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID
- выбрать в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и пособия и Заявление на субсидию
- заполнить данные и проверить их корректность
- скачать необходимые копии документов для получения субсидии
В некоторых случаях к заявлению и декларации для оформления субсидии могут потребоваться и другие документы.
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