Українців попередили про зростання тарифів на світло. Від цього "злетить" й інша комуналка

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко спрогнозував збільшення тарифів на електроенергію. За його словами, протягом 2024 року це може статися двічі.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Попенко сказав в ефірі "Ранок.LIVE", трансляція якого відбувається на YouTube-сторінці "Новини.LIVE".
За словами Попенка, він володіє "інсайдами" щодо тарифів. Він вважає, що вже скоро вартість електроенергії зросте.
"На скільки я знаю, є інсайдерська інформація. В Міненерго розглядають питання щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Була пропозиція це зробити ще восени минулого року, але політично було не ухвалене рішення", - заявив Попенко.
"На сьогодні питання розглядається. Можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію буде проведено вдвічі. Але в перший етап, це 1 травня або 1 червня, тарифи на електроенергію піднімуть в середньому до 3,5-4 гривень", - додав він.
Окрім цього, Попенко прогнозує підвищення тарифів на інші комунальні послуги. Це станеться через те, що збільшиться ціна на світло.
"Якщо вартість електроенергії для побутових споживачів зросте з 1 травня або з 1 червня, це автоматично підніме вартість обслуговування багатоквартирного будинку в середньому на 10-15%", - заявив він.
Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що ПриватБанк вдвічі знизив тариф на популярну послугу.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що ціни на мобільний зв'язок в Україні зростуть.