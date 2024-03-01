Украинцев предупредили о росте тарифов на свет. Из-за этого "взлетит" и другая коммуналка

На сколько "взлетят" тарифы на свет

По словам Попенко, у него есть "инсайды" о тарифах. Он считает, что уже скоро стоимость электроэнергии вырастет.

"Насколько я знаю, есть инсайдерская информация. В Минэнерго рассматривают вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Было предложение это сделать еще осенью прошлого года, но политически было не принято решение", - заявил Попенко.

"На сегодняшний день вопрос рассматривается. Возможно, даже за 2024 год поднятие тарифов на электроэнергию будет проведено давжды. Но в первый этап, это 1 мая или 1 июня, тарифы на электроэнергию поднимут в среднем до 3,5-4 гривен", - добавил он.

Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет (скриншот)

Как увеличение цен на свет повлияет на другие тарифы

Кроме того, Попенко прогнозирует повышение тарифов на другие коммунальные услуги. Это произойдет из-за того, что увеличится цена на свет.

"Если стоимость электроэнергии для бытовых потребителей вырастет с 1 мая или с 1 июня, это автоматически поднимет стоимость обслуживания многоквартирного дома в среднем на 10-15%", - заявил он.