Украинцев предупредили о росте тарифов на свет. Из-за этого "взлетит" и другая коммуналка

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал увеличение тарифов на электроэнергию. По его словам, в 2024 году это может произойти дважды.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Попенко сказал в эфире "Ранок.LIVE", трансляция которого проходит на YouTube-странице "Новини.LIVE".
По словам Попенко, у него есть "инсайды" о тарифах. Он считает, что уже скоро стоимость электроэнергии вырастет.
"Насколько я знаю, есть инсайдерская информация. В Минэнерго рассматривают вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Было предложение это сделать еще осенью прошлого года, но политически было не принято решение", - заявил Попенко.
"На сегодняшний день вопрос рассматривается. Возможно, даже за 2024 год поднятие тарифов на электроэнергию будет проведено давжды. Но в первый этап, это 1 мая или 1 июня, тарифы на электроэнергию поднимут в среднем до 3,5-4 гривен", - добавил он.
Кроме того, Попенко прогнозирует повышение тарифов на другие коммунальные услуги. Это произойдет из-за того, что увеличится цена на свет.
"Если стоимость электроэнергии для бытовых потребителей вырастет с 1 мая или с 1 июня, это автоматически поднимет стоимость обслуживания многоквартирного дома в среднем на 10-15%", - заявил он.
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