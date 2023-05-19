Українців можуть оштрафувати за поведінку у квартирах та на вулиці: що важливо знати

В Україні на всіх громадян покладається обов’язок дотримуватися встановлених норм допустимого шуму. Також ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, державні та місцеві органи влади.
Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook.
Згідно зі статтею 24 закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" на громадян покладається обов’язок, а також підприємства, установи, різні організації, державні та місцеві органи влади дотримуватися встановлених санітарними правилами норми допустимого шуму і звучання.
В нічний час (від 22:00 години вечора до 08:00 ранку) заборонено:
Для оцінки рівня шуму в житлових приміщеннях сформульовані загальні норми допустимої гучності, що регламентуються наказом МОЗ від 22.02.2019 № 463.
До місць, де заборонено шуміти після 22 години, входять:
Зокрема, є випадки, коли заборони не діють (ч. 5 ст. 24 закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"). Мова йде про:
Додамо, що за шум у неналежний час українцям можуть винести попередження або відразу оштрафувати. Розмір штрафів за перше порушення на рік - 85-255 грн для фізосіб та 255-510 грн для юросіб.
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