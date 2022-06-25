Названы лучшие способы убрать шум в ушах

Шум в ушах - довольно распространенная проблема не только среди пожилых людей, но и у молодежи. Любые звуки в ушах, возникающие без внешнего источника, принято называть тиннитус. По статистике, с такой проблемой постоянно сталкивается каждый десятый житель планеты.

Что поможет уменьшить или устранить шум в ушах, рассказывает "Лікар у кишені".

Шум в ушах очень часто вызывает нервное состояние, поэтому попробуйте успокоиться, примите успокоительное, если нужно.

Если постоянный шум мешает вам работать или сосредоточиться на другой задаче, можете сделать такую хитрость: возьмите радио и найдите волну, где музыка сопровождается легким шумом и треском. Такой трюк поможет замаскировать шум и спокойно заняться дальше своей работой.

Старайтесь меньше пить кофе, алкоголя, прекратите принимать аспирин и курить.

Делайте упражнения, которые улучшают кровообращения мозга. Стойте в позе "березка", стойте на голове. Можно делать также упражнения, которые улучшат кровообращение слуховых органов. Например, глотайте слюну таким образом, чтобы в ушах был слышен какой-то “хруст”. Попробуйте раскрыть рот широко и часто, резко закрывать глаза.

Каждый день несколько раз в день, особенно утром, делайте массаж. Старайтесь это делать в лежачем положении.