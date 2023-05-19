RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев могут оштрафовать за поведение в квартирах и на улице: что важно знать

Когда и где нельзя шуметь в Украине (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине на всех граждан возлагается обязанность соблюдать установленные нормы допустимого шума. Эти правила также распространяются на предприятия, учреждения, организации, государственные и местные органы власти.

Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.

Когда запрещено шуметь

Согласно статье 24 закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" на граждан возлагается обязанность, а также предприятия, учреждения, разные организации, государственные и местные органы власти соблюдать установленные санитарными правилами нормы допустимого шума и звучания.

В ночное время (с 22:00 часов вечера до 08:00 утра) запрещено:

  • громко петь и орать;
  • использовать фейерверки, салюты, аппаратуру, воспроизводящую звук;
  • использовать оборудование, генерирующее шум.

Для оценки уровня шума в жилых помещениях сформулированы общие нормы допустимой громкости, регламентируемые приказом Минздрава от 22.02.2019 №463.

К местам, где запрещено шуметь после 22 часов, входят:

  • жилые дома и придомовые территории;
  • лечебные, санаторно-курортные заведения;
  • дома-интернаты, учебные заведения, культуры;
  • гостиницы и общежития;
  • заведения общепита, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса в пределах города;
  • другие постройки и сооружения, в которых постоянно или временно находятся люди;
  • парки, скверы, зоны отдыха расположены на территориях микрорайонов и групп жилых домов.

Когда запреты не действуют

В частности, есть случаи, когда запреты не действуют (ч. 5 ст. 24 закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения"). Речь идет о:

  • экстренной ситуации (авария, пожар, потоп, упало дерево на дом);
  • если получено разрешение местного совета на использование салютов, фейерверков в запрещенное время;
  • празднование праздничных, нерабочих дней, дней города, соревнований и других праздников, отмеченных в решении сессии местного совета;
  • оказание неотложной помощи;
  • предупреждение и прекращение нарушений закона;
  • когда шум в закрытом помещении, при условии, что он не распространяется за пределы этого помещения и его не слышно жителям близлежащих квартир;
  • если источниками шума являются оборудованием и механизмами, обеспечивающие жизнедеятельность жилых и общественных зданий;
  • проведение сборов, митингов, демонстраций и походов, если об этом своевременно уведомлены органы местного самоуправления.

За шум в ненадлежащее время украинцам могут вынести предупреждение или сразу оштрафовать. Размер штрафов за первое нарушение в год - 85-255 грн для физлиц и 255-510 грн для юрлиц.

Ранее мы сообщали, почему украинцы за границей рискуют потерять квартиры в Украине.

Также мы писали о способах, которые помогут убрать шум в ушах.

Читайте РБК-Украина в Google News
шумштрафиквартири