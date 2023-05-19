Украинцев могут оштрафовать за поведение в квартирах и на улице: что важно знать

В Украине на всех граждан возлагается обязанность соблюдать установленные нормы допустимого шума. Эти правила также распространяются на предприятия, учреждения, организации, государственные и местные органы власти.
Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.
Согласно статье 24 закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" на граждан возлагается обязанность, а также предприятия, учреждения, разные организации, государственные и местные органы власти соблюдать установленные санитарными правилами нормы допустимого шума и звучания.
В ночное время (с 22:00 часов вечера до 08:00 утра) запрещено:
Для оценки уровня шума в жилых помещениях сформулированы общие нормы допустимой громкости, регламентируемые приказом Минздрава от 22.02.2019 №463.
К местам, где запрещено шуметь после 22 часов, входят:
В частности, есть случаи, когда запреты не действуют (ч. 5 ст. 24 закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения"). Речь идет о:
За шум в ненадлежащее время украинцам могут вынести предупреждение или сразу оштрафовать. Размер штрафов за первое нарушение в год - 85-255 грн для физлиц и 255-510 грн для юрлиц.
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