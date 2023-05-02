Українці ризикують втратити квартири, поїхавши за кордон: юрист попередив про небезпеку
Фото: як убезпечити житло від шахраїв, виїжджаючи з квартир на тривалий час (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці, які через повномасштабне вторгнення РФ були змушені залишити своє житло і виїхати з країни за кордон, можуть стати жертвами шахраїв, які полюють на порожні квартири.
Юрист пояснив, які схеми для цього використовують зловмисники, і дав власникам нерухомості поради, як уберегти своє майно.
Про це передає GSMinfo.
Як діють аферисти
- В інтернеті серед різних оголошень шахраї вишукують квартири, власники яких виїхали з України, обирають потрібний об'єкт та здають житло за договором або без нього.
- Для цього зловмисники використовують фальшивий паспорт і підписують із бажаючими винаймати квартиру договір оренди.
- Далі аферисти підробляють паспорт власника об'єкта нерухомості, купити який на чорному ринку можна за ціною від 200 до 2000 доларів.
- Після цього шахраї займаються підробкою правовстановлюючих документів, або можуть отримувати дублікат.
- Потім вони влаштовують "огляди" для потенційних покупців квартир із переглядами житла, заманюючи тих заниженою вартістю об'єкта нерухомості.
Як не стати жертвою квартирних аферистів - поради юриста
- Громадяни, які виїхали зі своїх квартир, наприклад, за кордон, можуть переконатися, що з житлом все гаразд за допомогою перевірки реєстру майнових прав. Зробити це можна самостійно або ж звернутися до нотаріуса.
- Якщо власники житла планують залишити його на тривалий час без нагляду, рекомендується оформлення договору позики з рідними, близькими чи друзями. У такому разі нотаріус накладе обмеження та розпорядження квартирою.
- Юристи закликають терміново внести житло до реєстру майнових прав, якщо це досі не зроблено.
- Важливо також працювати тільки з перевіреними ріелторами.
- Рекомендується дізнатися більше про орендаря: де працює, наскільки активна його сторінка в соцмережах, перевірити життєву історію, чи є інформація про рідних. Крім того, при оренді житла слід взяти в орендаря якісь документи, щоби переконатися в їхній справжності.
- Якщо власник квартири здає її в оренду і залишається в Україні, юрист радить відвідувати житло частіше, щоб перевіряти наймачів, бути уважними та зберігати пильність.
Раніше повідомлялося, що в Києві квартиранти виселили власника житла до лісу.
Нагадаємо також, нещодавно у столиці затримали злочинну групу, яка продавала неіснуючі квартири.
А також перед цим експерт пояснила, як безпечно купити житло і не "попасти" на гроші, та на що важливо звертати увагу, щоб квартира була без сюрпризів.