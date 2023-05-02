Українці ризикують втратити квартири, поїхавши за кордон: юрист попередив про небезпеку

Українці, які через повномасштабне вторгнення РФ були змушені залишити своє житло і виїхати з країни за кордон, можуть стати жертвами шахраїв, які полюють на порожні квартири.

Юрист пояснив, які схеми для цього використовують зловмисники, і дав власникам нерухомості поради, як уберегти своє майно.

Раніше повідомлялося, що в Києві квартиранти виселили власника житла до лісу.

Нагадаємо також, нещодавно у столиці затримали злочинну групу, яка продавала неіснуючі квартири.

А також перед цим експерт пояснила, як безпечно купити житло і не "попасти" на гроші, та на що важливо звертати увагу, щоб квартира була без сюрпризів.