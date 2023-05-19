Українців можуть оштрафувати за поведінку у квартирах та на вулиці: що важливо знати
В Україні на всіх громадян покладається обов’язок дотримуватися встановлених норм допустимого шуму. Також ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, державні та місцеві органи влади.
Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook.
Коли заборонено шуміти
Згідно зі статтею 24 закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" на громадян покладається обов’язок, а також підприємства, установи, різні організації, державні та місцеві органи влади дотримуватися встановлених санітарними правилами норми допустимого шуму і звучання.
В нічний час (від 22:00 години вечора до 08:00 ранку) заборонено:
- гучно співати і кричати;
- використовувати феєрверки, салюти, апаратуру, яка відтворює звук;
- використовувати обладнання, що генерує шум.
Для оцінки рівня шуму в житлових приміщеннях сформульовані загальні норми допустимої гучності, що регламентуються наказом МОЗ від 22.02.2019 № 463.
До місць, де заборонено шуміти після 22 години, входять:
- житлові будинки і прибудинкові території;
- лікувальні, санаторно-курортні заклади;
- будинки-інтернати, заклади освіти, культури;
- готелі і гуртожитки;
- заклади громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу в межах міста;
- інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
- парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на територіях мікрорайонів і груп житлових будинків.
Коли заборони не діють
Зокрема, є випадки, коли заборони не діють (ч. 5 ст. 24 закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"). Мова йде про:
- екстрену ситуацію (аварія, пожежа, потоп, впало дерево на будинок);
- якщо отримано дозвіл місцевої ради на використання салютів, феєрверків в заборонений час;
- відзначення святкових, неробочих днів, днів міста, змагань та інших свят, позначених в рішення сесії місцевої ради;
- надання невідкладної допомоги;
- попередження і припинення порушень закону;
- коли шум в закритому приміщенні, за умови що він не поширюється за межі цього приміщення і його не чутно жителям прилеглих квартир;
- якщо джерелами шуму є обладнання та механізми, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель;
- проведення зборів, мітингів, демонстрацій і походів, якщо про це своєчасно повідомлені органи місцевого самоврядування.
Додамо, що за шум у неналежний час українцям можуть винести попередження або відразу оштрафувати. Розмір штрафів за перше порушення на рік - 85-255 грн для фізосіб та 255-510 грн для юросіб.
Раніше ми повідомляли, чому українці за кордоном ризикують втратити квартири в Україні.
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