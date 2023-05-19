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Українців можуть оштрафувати за поведінку у квартирах та на вулиці: що важливо знати

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П'ятниця 19 травня 2023 11:06
Українців можуть оштрафувати за поведінку у квартирах та на вулиці: що важливо знати Коли і де не можна шуміти в Україні (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на всіх громадян покладається обов’язок дотримуватися встановлених норм допустимого шуму. Також ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, державні та місцеві органи влади.

Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook.

Коли заборонено шуміти

Згідно зі статтею 24 закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" на громадян покладається обов’язок, а також підприємства, установи, різні організації, державні та місцеві органи влади дотримуватися встановлених санітарними правилами норми допустимого шуму і звучання.

В нічний час (від 22:00 години вечора до 08:00 ранку) заборонено:

  • гучно співати і кричати;
  • використовувати феєрверки, салюти, апаратуру, яка відтворює звук;
  • використовувати обладнання, що генерує шум.

Для оцінки рівня шуму в житлових приміщеннях сформульовані загальні норми допустимої гучності, що регламентуються наказом МОЗ від 22.02.2019 № 463.

До місць, де заборонено шуміти після 22 години, входять:

  • житлові будинки і прибудинкові території;
  • лікувальні, санаторно-курортні заклади;
  • будинки-інтернати, заклади освіти, культури;
  • готелі і гуртожитки;
  • заклади громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу в межах міста;
  • інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
  • парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на територіях мікрорайонів і груп житлових будинків.

Коли заборони не діють

Зокрема, є випадки, коли заборони не діють (ч. 5 ст. 24 закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"). Мова йде про:

  • екстрену ситуацію (аварія, пожежа, потоп, впало дерево на будинок);
  • якщо отримано дозвіл місцевої ради на використання салютів, феєрверків в заборонений час;
  • відзначення святкових, неробочих днів, днів міста, змагань та інших свят, позначених в рішення сесії місцевої ради;
  • надання невідкладної допомоги;
  • попередження і припинення порушень закону;
  • коли шум в закритому приміщенні, за умови що він не поширюється за межі цього приміщення і його не чутно жителям прилеглих квартир;
  • якщо джерелами шуму є обладнання та механізми, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель;
  • проведення зборів, мітингів, демонстрацій і походів, якщо про це своєчасно повідомлені органи місцевого самоврядування.

Додамо, що за шум у неналежний час українцям можуть винести попередження або відразу оштрафувати. Розмір штрафів за перше порушення на рік - 85-255 грн для фізосіб та 255-510 грн для юросіб.

Раніше ми повідомляли, чому українці за кордоном ризикують втратити квартири в Україні.

Також ми писали про способи, які допоможуть прибрати шум у вухах.

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